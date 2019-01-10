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Украинская прокуратура помешала пожилому одесситу “изменить Родине”
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 53-летнего подозреваемого, который готовил государственную измену, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемый предложил украинскому военнослужащему конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой РФ.
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“Установлено, что одессит в 2014 году поехал на временно оккупированную территорию АР Крым, где начал сотрудничать с представителями иностранного государства. После чего он вернулся в Одессу и предложил украинскому военнослужащему конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой РФ. За вознаграждение мужчина должен был собирать секретную информацию в военной сфере в ущерб государственной безопасности Украины”, – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что по результатам спецоперации органов Службы безопасности Украины в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры вербовщика задержали.
Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в области (ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 111 УК Украины).
Метки: измена Родине, Одесса, Прокуратура
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