Украинская промышленность исчезает на глазах

29.07.2020, Киев, Игорь Петров

Промышленное производство на Украине рушится, заводы останавливаются, а украинцы массово выезжают за границу в поисках работы.

Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил политолог Юрий Лесничий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Деиндустриализация Украины уже фактически началась и идет семимильными шагами. Заводы останавливаются, объемы производства падают. Промышленное производство уже меньше, чем производство сельскохозяйственной продукции с низкой добавленной стоимостью.

Ничего хорошего тут нет. Значительная часть украинцев ищет работу за рубежом, и, соответственно, налоги на доходы не поступают в наш бюджет, хотя, конечно, в целом неплохо, когда валюта идет в страну.

Развиваются экономики других стран. Причины этого можно анализировать, начиная от распада Союза, каким образом были тогда ориентированы экономические процессы, и заканчивая войной с россиянами, и тем, чем это обернулось для интеграции тех постсоветских районов.

Нужно еще вспомнить и огромные аннексированные промышленные районы, а потом еще и блокады, вследствие чего мы потеряли и уголь, и другие вещи, связанные с промышленностью», – заключил Юрий Лесничий.