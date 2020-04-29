29.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Украина, Экономика
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Украинская промышленность летела в пропасть без всякого коронавируса


Падение украинской промышленности в годовом выражении в марте составило 7%, причем оно продолжается уже 9 месяцев подряд.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В промышленности ситуация плохая, она падает уже 9 месяцев подряд. В марте она упала по отношению к марту 2019 года более чем на 7%. А именно в промышленности производится хорошая добавленная стоимость, именно в промышленности – высокооплачиваемые рабочие места. И падение промышленности 9 месяцев подряд – это уже серьезный кризис. И он начался задолго до коронавирусного кризиса», – сказал Степанюк.

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