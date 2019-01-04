Украинская промышленность превращается в труп

04.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

В 2018 году Украина сократила импорт газа почти на 25 процентов, что свидетельствует о продолжении кризиса в украинской экономике.

Об этом в своем блоге пишет киевский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

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Он обратил внимание на оперативную статистику по импорту газа в 2018 году.

“Поскольку за год не наблюдалось прорывов ни в энергомодернизации, ни в добыче собственного газа, вывод один: весьма показательно дохнет украинская промышленность. Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн куб. м, свидетельствуют данные АО “Укртрансгаз””, – отметил Землянский.