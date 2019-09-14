Украинская промышленность уже осталась без кадров – эксперт

14.09.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине практически не осталось квалифицированных кадров – в экономике в целом и в промышленности в частности.

Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявил директор департамента экономической политики федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Средняя зарплата выросла, потому что курс искусственным образом занизили.

Посмотрите, на чем растет ВВП. Этот рост абсолютно неестественный, он неинвестиционный, он потребительский.

Увеличение потребления происходит исключительно за счет двух вещей. Первое – это перечисление сюда денег гастарбайтерами, а оно бесконечным быть не может.

Уже через пару-тройку лет сокращение пойдет, потому что гастарбайтеры окончательно обоснуются в тех странах, перетянут туда семью, и некому будет перечислять.

Это уже будет достаточно. Ресурс трудовой уже заканчивается на Украине. Уже сейчас одна из самых больших проблем в экономике – это отсутствие кадров.

И именно промышленность страдает сейчас от того, что кадров нет. Кадры разбежались», – заявил Саливон.