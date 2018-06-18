18.06.2018, Днепропетровск, Владимир Гладков

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«Украинская пропаганда бессильна: Донбасс нужно сперва захватить»

Жители Донбасса не поддаются влиянию украинской пропаганды, согласно которой Луганск и Донецк обстреливают сами себя. Территорию ЛДНР нужно сначала захватить, а уже только затем обрабатывать местное население, лишив его доступа к альтернативной русской точке зрения.

Об этом во время конференции в Днепропетровске заявил украинский блогер-пропагандист Серж Марко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас конфликт состоит не в том, что людям промыли мозги телевизором. Это уже был следующий этап. Первый этап – это пролили кровь. То есть, первый этап войны – это ты проливаешь кровь и создаёшь противоборствующие стороны. Всё, есть люди, которым можно вливать в голову.

Почему были обстрелы Донецка со стороны, в том числе, войск типа ДНР и России? Ты пляхнул 152 (мм снаряд– ред.) посреди Донецка, у тебя появились кровники. Этот кровник посмотрит телевизор про украинскую армию, которая обстреливает Донецк, пойдёт и запишется в ополчение. То есть, там всё построено на крови.

Информационная – это уже следствие. И сейчас мы информационно это не выдавим, потому что пролилась кровь. Мы не победим информационно», – заявил пропагандист.

«Во-первых, потому что в России все СМИ подчинены одному человеку, у нас все СМИ разделены между олигархами. Они не договорятся для информационной войны никогда в жизни. Тем более, что часть этих олигархов – пророссийские.

То есть, мы не будем информационно (побеждать – ред.). Мы сначала вернём эту территорию, потом не дадим там проливаться крови, а потом только будем их учить», – считает Серж Марко.