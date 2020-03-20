Украинская пропаганда гонит крымских татар в мрачное прошлое – заместитель муфтия

20.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Украинская пропаганда пытается искусственно разделить и стравить друг с другом крымских татар. При этом, в последние годы при российской юрисдикции в Крыму строятся школы, развивается инфраструктура и национальное образование.

Крымские татары не стали жить хуже после воссоединения с Российской Федерацией, а наоборот, приумножили то, что у них было при Украине.

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Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последнее время извне, посредством всем известных СМИ, ведется пропаганда. Тот за Россию, этот за Украину. Мы приехали в Крым, Крым – наша родина. Мы, несмотря на те политические изменения, которые произошли, мы в мире, в согласии с теми, с которыми уже 30 лет здесь живем. Это не новые люди, это наши соседи, коллеги, смешанных браков очень много, мы все друг друга знаем, и будем продолжать дальше жизнь.

Это наше самое большое богатство – согласие и мир здесь, поддержка в любой ситуации. И мы это доказали. Поэтому не только религиозные пропагандисты извне, но также политические пропагандисты извне тоже внедряют раздор. Ты выходишь – до 14-го года человек пять раз к тебе заходил кофе пить, твой сосед. А теперь он выходит, головой кивает и заходит обратно в калитку, когда он тебя видит. То есть, это пропаганда извне, кому-то ради политических дивидендов выгодно, чтобы крымские татары друг с другом не разговаривали. Но разве это нормально? Это же демократия. Если люди сделали свой выбор, значит, нужно его принять…

В Крыму сейчас инфраструктура вся есть, есть возможность отправлять свои религиозные нужды, ходить в мечеть, изучать Коран и так далее. Зачем человеку пропагандировать чуждую крымско-татарскому народу и мусульманам Крыма идеологию? Еще и фанатично это пытаться внедрять в мусульманскую среду Крыма. Другое – политические моменты. Например, в Крыму музеи работают, университеты работают, национальные школы есть, мечети работают. Есть инфраструктура. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы сохранять это – то, что делает нас народом. Культуру, язык, историческое прошлое, наследие поднимать и с надеждой смотреть вперед», – заявил Исмаилов.

По словам заммуфтия, крымским татарам пора отходить от плачевного прошлого и пения песен о том, как тяжело живется вдали от родины – в Крым они вернулись уже 30 лет назад, и сегодня им нужно думать о том, как развивать полуостров.

«Я люблю крымско-татарский фольклор, песни, которые были написаны в местах депортации, когда постоянно мы, слушая эту песню, пели ее, мы чувствовали тоску по родине. Но мы уже 30 лет здесь живем. Поэтому то, что мы «не смогли попить родной водицы», «мы не смогли вдохнуть родной горный воздух Крыма» – мы уже 30 лет его вдыхаем и 30 лет пьем эту воду, мы созерцаем прекрасную природу Крыма.

То есть, хватит жить прошлым, нужно жить будущим. Кто-то все болевые точки, проблемы прошлого постоянно поднимает, муссирует, противопоставляя нас с другими народами, с государством российским в частности. Нужно от этих моментов отходить. Потому что это уже проходящее, это история, прошлое, оно прошло.

Мы должны жить будущим, должны смотреть вперед, что мы сможем у себя на родине сделать. У нас есть здоровье, у нас мирное небо над головой, мы все работаем. У нас на столах – что было до 14-го года, и сейчас тоже это есть: и манты, и чебуреки, и все остальное. То есть, хуже жить мы не стали. Ресурс есть, интеллект есть, нам нужно просто построить планы и двигаться вперед», – призвал Айдер Исмаилов.