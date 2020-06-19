Украинская пропаганда грозит «за два дня укатать в ничто венгерскую армию»

19.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Партнерство расширенных возможностей, предоставленное Украине НАТО, говорит о том, что Альянс не будет вмешиваться в вероятную войну между Украиной и Венгрией.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил блогер-пропагандист Алексей Арестович, называющий себя военным экспертом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, Украина в случае такого противостояния за пять дней «порвет в клочья» армию Венгрии.

«Особый статус Украины в НАТО говорит вот еще о чем, – что если мы схлестнемся с Венгрией, например, а это не рядовая возможность, то НАТО не будет вмешиваться. Оно будет вести себя так же, как в отношении Греции и Турции – мирить нас. Рассказывать: «Ну не надо, ребята».

Это дает нам шанс, потому что венгерскую армию мы укатаем денька за два полностью в ничто. Если вдруг что-то случится в Закарпатье… если вдруг придется воевать с Венгрией, то НАТО не будет вмешиваться в том смысле, что не будет умиротворять Украину… Ну, а победим мы Венгрию примерно деньков за пять в клочья», – заявил Арестович.

Напомним, что в последние несколько лет отношения Будапешта и Киева обостряются из-за ущемления прав венгров, проживающих на территории Закарпатской области.