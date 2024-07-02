Украинская пропаганда начинает менять курс на антивоенный – беглый советник Зе-офиса

Украинская официальная пропаганда в ближайшее время начнет разворачивать информационную повестку и говорить, что стране остро необходимо пусть болезненное, но перемирие.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение трех месяцев вся украинская официальная пропаганда повернется вот, куда – месседжи будут следующие: «Высшая доблесть в политике и высшая степень патриотизма – это исповедовать политический реализм. Отдельные негодяи, конечно, хотели бы утопить украинцев в ведре так называемой победы. И только высшая государственная мудрость позволяет осознать и принять нелегкие решения о том, что войну нужно заканчивать. Да, с уступками, да, с болезненными компромиссами, но мы вернем вам мир. Вы же этого хотели – не будет больше никаких военкоматов, люди перестанут гибнуть, ракеты перестанут лететь, мы начнем восстанавливать энергетику, нам дадут очень много денег и так далее, и так далее. Заметьте, кто привел вас к этой траектории безупречной, кто на каждом этапе знал, что делать. И только отдельные негодяи все делали не вовремя, все делали не так и работали на Кремль…». Вот это будет очень быстро, уже есть», – заявил Арестович.