Украинская пропаганда намерена усилить позиции «в информационной борьбе»

01.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина в третий раз за последние несколько лет попытается создать пропагандистский рупор на русском языке.

Об этом пишет «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что замглавы президентского офиса Кирилл Тимошенко озвучил идею создания некоего международного русскоязычного телеканала, в первую очередь для аудитории Крыма и Донбасса, чтобы усилить позиции украинского государства «в информационной борьбе».

«Правда, для создания такого телеканала придется менять обсуждаемый закон [о языке] – любое русскоязычное вещание на территории страны он исключает, а значит, сам Тимошенко уже является злостным нарушителем. Но куда забавнее, что это будет уже третья попытка Киева создать пропагандистский рупор такого рода», – указывает издание.

Газета обращает внимание, что первая попытка датирована августом 2014 года, когда начал вещание англоязычный телеканал Ukraine Today, созданный на базе принадлежащего олигарху Коломойскому «1+1».

«Но предлагаемые «украинский взгляд на мир» и «правда об Украине» не заинтересовали аудиторию, и уже в 2016 году из-за удручающе низких рейтингов Ukraine Today прекратил вещание. Второй раз Киев решил сыграть в пропаганду в 2015 году на основе гостелеканала UATV.

Формально он существует и сейчас в виде сайта, но с аудиторией те же проблемы: у вышедшего накануне новостного выпуска на русском языке спустя три часа после окончания эфира было всего 49 просмотров. Но идея рассказать россиянам о «настоящей» Украине живуча, и Коломойскому, наверное, придется вновь раскошелиться на языковые шалости «команды Зе», – предполагает РГ.