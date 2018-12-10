10.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Пропаганда, Россия, СМИ, Украина
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Украинская пропаганда не может пробиться через границу с Крымом

Мониторинг так называемой «Крымской правозащитной группы» показал, что как минимум в десяти населенных пунктах, находящихся сразу на въезде в Республику Крым, не ловится украинское радио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным украинских общественников, Российская Федерация успешно глушит сигнал украинского радио на полуострове.

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«На оккупированной территории Крыма мониторинг осуществляется в таких населенных пунктах: Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Первомайское, Красноармейское, Крипке, Вишневка, Воинка, Лобаново, Чайкино, Мысовое, Медведевка, Войково, а также на территории вблизи пунктов пропуска Каланчак и Чонгар по обе стороны админграницы с Крымом. Лишь в трех населенных пунктах из перечня и на пункте пропуска Чонгар можно услышать прием некоторых украинских радиостанций. В других городах и поселках на этих частотах либо нет вещания, либо работают российские радиостанции», – говорится в отчете.

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