Украинская пропаганда не может пробиться через границу с Крымом

10.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Мониторинг так называемой «Крымской правозащитной группы» показал, что как минимум в десяти населенных пунктах, находящихся сразу на въезде в Республику Крым, не ловится украинское радио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным украинских общественников, Российская Федерация успешно глушит сигнал украинского радио на полуострове.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На оккупированной территории Крыма мониторинг осуществляется в таких населенных пунктах: Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Первомайское, Красноармейское, Крипке, Вишневка, Воинка, Лобаново, Чайкино, Мысовое, Медведевка, Войково, а также на территории вблизи пунктов пропуска Каланчак и Чонгар по обе стороны админграницы с Крымом. Лишь в трех населенных пунктах из перечня и на пункте пропуска Чонгар можно услышать прием некоторых украинских радиостанций. В других городах и поселках на этих частотах либо нет вещания, либо работают российские радиостанции», – говорится в отчете.