Украинская пропаганда не верит победу Байдена

Игорь Шкапа.  
08.03.2024 12:41
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Политика, США, Украина


Украинские СМИ практически не сомневаются, что на президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

Об этом, в частности, пишет РБК-Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Украинские СМИ практически не сомневаются, что на президентских выборах в США победит Дональд Трамп....

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Большая часть статьи посвящена тому, что у действующего американского лидера Джо Байдена фактически нет шансов.

«Впрочем, не стоит думать и что победа Трампа на выборах – это гарантированная катастрофа для Украины. Дело может обернуться самым неожиданным образом», – отмечается в материале.

Так, автор пообщался с собеседников в украинском руководстве и услышал «любопытную теорию».

«Ее суть в том, что Трамп полагает: если он придет к Путину с определенным идеями относительно окончания войны, тот их обязательно примет. А если этого не случится, к примеру, Путин решит воевать дальше, то маятник может качнуться в противоположную сторону – и разозленный Трамп просто завалит Украину современным оружием в отместку Москве», – передает детали беседы автор.

При этом еще один информированный собеседник во власти считает, что «Трамп просто и сам еще не знает, что он будет делать с Украиной».

«В этом смысле второй президентский срок Джо Байдена – неидеального, иногда медлительного и слишком осторожного – все же выглядит более комфортным для Украины. Да и для всего мира тоже – как раз из-за этой предсказуемости», – считает РБК-Украины.

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