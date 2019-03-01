Украинская пропаганда оборачивается реальной кровью

01.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские военнопленные не раскаиваются в своих зверствах и, возвращаясь домой, снова идут убивать жителей Донбасса.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил писатель и военный корреспондент Геннадий Дубовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все те, кого я лично опрашивал, нисколько не раскаялись. Они идеологи. Потом отслеживаешь украинские источники и видишь, что вся большая часть из них снова вернулась на фронт. Один только раз, после того как мы взяли очень много пленных в Иловайске, на большом видео есть этот кусок. Один парень из Белой Церкви, вот, мне показалось, что он задумался сильно. Все остальные, либо непробиваемо глупы и зомбированы, либо идейные каратели», – отметил журналист.

Также он рассказал о том, кого из украинских сторонников войны в Донбассе никогда не станет прощать.

«Вы знаете, кого я не могу простить? Я вам сейчас отвечу. Я не могу простить вот эту вот «быдломассу», которая в интернете присутствует в качестве троллей, в качестве наёмных работников, обслуживающих эту войну. То есть они создают этот фронт, среду. Журналистов я не могу простить, украинских, политиков я не могу простить, потому что они намеренно создают среду, которая заканчивается смертью невинных людей.

Все эти: от троллей до политиков, – работающих подстрекателями кровопролития, ведь многие, оставляя отзывы в интернете, даже не понимают, что он формирует пространство, в котором невозможно не воевать, то есть, невозможно не убивать, и то, что это вернётся против него же, они просто не задаются. Отработал свои три копейки – и пошёл. Вот их я не могу простить. Всякий, кто с такой лёгкостью относится к «москали», «орда», «убивать», «биомусор», «недочеловеки», «Рашка», – каждое это слово, оно оборачивается реальной кровью. Они этого не могут понять. Поэтому я их не могу простить», – резюмировал Дубовой.