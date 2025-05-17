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Украинцы не должны больше использовать русский язык даже на бытовом уровне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским изданием «Новое время» пишет представленная как консультант по стратегическим коммуникациям Надежда Потоцкая.

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«16 мая в Стамбуле впервые за три года прошли прямые переговоры между Россией и Украиной. Хотя эти переговоры не завершились конкретными договоренностями о мире, там состоялась маленькая победа Украины: наша делегация пригласила переводчика. Переговоры велись с его участием», – утверждает Потоцкая.

При этом, как ранее писал «ПолитНавигатор», СМИ и депутат ВР Алексей Гончаренко сообщили, что общение шло на русском языке. Впрочем, и сама автор публикации признает, что не знает, какие языки звучали в ходе переговоров.

«Точные детали этого решения, языки, которые там звучали, нам не известны, но эффект — мощный. Украинские переговорщики не только отстранились от языка агрессора протокольно, но и продемонстрировали всем участникам процесса – в том числе международным – что перед ними не «единый народ», – продолжает русофобка.

Она безапелляционно утверждает, что «выбор русского в 2025-м — это добровольная поддержка России» (ее настоящего и будущего).