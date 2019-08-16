Украинская пропаганда переходит на русский язык

16.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нужен русскоязычный телеканал по примеру Russia Today, который вел бы пропаганду на неподконтрольных Киеву территориях и странах СНГ.

Об это в эфире телеканала «Громадське» заявил замглавы Офиса президента Украины Юрий Костюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Костюк подчеркнул, что идею такого канала «очень сильно поддерживают американцы, британцы и европейцы».

«Речь идет не только о русскоязычном телеканале. Вообще, на базе UATV. Идея была какая? Во-первых, сделать канал, который будет работать на внешнюю политику. Канал, который будет вещать на украинском и английском языке. И в том числе, на русском. Канал, например, который в больших туристических отельных сетях будет. Вот, есть Russia Today, а у нас нет, в хорошем смысле этого слова, подобного аналога. То есть тех, кто будет интересы Украины отстаивать, рассказывать об Украине…

Пропаганда может быть разной. Есть пропаганда здорового образа жизни. В хорошем смысле этого слова, пропаганда бренда «Украина» в мире. Отдельный сегмент – русскоязычный канал. Разумеется, есть возможность интернет-просмотра. Мы говорим и о временно оккупированных территориях, и о территории СНГ», – заявил Костюк.