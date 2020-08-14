14.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
Просмотров:

Украинская пропаганда подставилась в сюжетах о Белоруссии


Благодаря кадрам с белорусских митингов, которые крутятся по украинскому ТВ, жители Украины увидели, насколько хорошо в соседней республике сделаны дороги, отремонтированы подъезды и чисто на улицах. А забастовки на заводах позволили узнать, что в Белоруссии сохранилось большое количество предприятий. Об этом пишут украинские журналисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, одессит Юрий Ткачев в своем блоге отметил: «Глядя на акции протеста на белорусских заводах, не устаю удивляться тому, сколько в крошечной Белоруссии работающих заводов».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Авторы издания «Клименко Time» пишкт: «Вы посмотрите, по фото/видео акций, какие у белоруссов дороги, какие опрятные дома и чистые подъезды. Можно много чего предъявить нашему экс-министру-дебилу Милованову, но когда он говорил, что Украине нужно 50 лет, чтобы догнать Беларусь по уровню модернизации основных фондов – по ходу не врал».

Политконсультант Константин Долгов с иронией подчеркнул, что весь белорусский лоск быстро испортит свой аналог майдана.

«Знаете, что бросилось в глаза после просмотра многочисленных видео из Белоруссии? Отличные дороги, ухоженные парки и скверы, симпатичные домики, почти всё новое, свежее, опрятное. Но, конечно, майдан это дело быстро поправит.


Вспомним украинский опыт (на фото – центр Киева в 2014 году)».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть