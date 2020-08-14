Украинская пропаганда подставилась в сюжетах о Белоруссии

14.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Благодаря кадрам с белорусских митингов, которые крутятся по украинскому ТВ, жители Украины увидели, насколько хорошо в соседней республике сделаны дороги, отремонтированы подъезды и чисто на улицах. А забастовки на заводах позволили узнать, что в Белоруссии сохранилось большое количество предприятий. Об этом пишут украинские журналисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, одессит Юрий Ткачев в своем блоге отметил: «Глядя на акции протеста на белорусских заводах, не устаю удивляться тому, сколько в крошечной Белоруссии работающих заводов».

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Авторы издания «Клименко Time» пишкт: «Вы посмотрите, по фото/видео акций, какие у белоруссов дороги, какие опрятные дома и чистые подъезды. Можно много чего предъявить нашему экс-министру-дебилу Милованову, но когда он говорил, что Украине нужно 50 лет, чтобы догнать Беларусь по уровню модернизации основных фондов – по ходу не врал».

Политконсультант Константин Долгов с иронией подчеркнул, что весь белорусский лоск быстро испортит свой аналог майдана.

«Знаете, что бросилось в глаза после просмотра многочисленных видео из Белоруссии? Отличные дороги, ухоженные парки и скверы, симпатичные домики, почти всё новое, свежее, опрятное. Но, конечно, майдан это дело быстро поправит.

Вспомним украинский опыт (на фото – центр Киева в 2014 году)».