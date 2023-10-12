Украинская пропаганда «потопила» российский корабль и сразу же села в лужу

Украинская пропаганда уверяет, что сегодня в Черном море у Севастополя подорвался российский патрульный корабль.

Соответствующие утверждения, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил ряд украинских источников.

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«Крымские паблики пишут о подрыве патрульного корабля «Павел Державин» ЧФ России. Корабль проекта 22160 типа «Василий Быков» находился на внешнем рейде Севастополя. Предварительно – взорвался на российской морской мине», – пишет, например, в своем тг-канале киевское интернет-издание Зеркало недели».

Такую же информацию озвучил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

«Мы официально можем подтвердить: корабль этот получил повреждение. Безотносительно того, каким образом. Это можно расценивать как очередной намек на то, что российским оккупантам самое время покинуть наш Севастополь», – заявил Плетенчук.

Впрочем, тг-канал сайта «Черноморский флот» опроверг эту информацию.

«В условиях СВО наш телеграмм-канал «Черноморский Флот» никогда не публикует свежие фото кораблей ЧФ. Но в свете (очередной, увы) истерики «икспердов», сделаем исключение. Патрульный корабль «Павел Державин» Черноморского флота России у причала. Сегодня.

Посеять сомнения, смуту, раздор, пораженческие настроения – типичные акценты специальных психологических операций. Пожалуйста, соблюдайте информационную гигиену, не ешьте дерьмо с лопаты, не используйте сомнительной репутации источники информации! Всё будет хорошо!», – пишет «Черноморский флот».