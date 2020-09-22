У вас Крым отвалился: Как школота в Киеве обсуждала провал украинской пропаганды

22.09.2020, Москва, Александр Ростовцев

Понедельник – день тяжёлый. Но именно в понедельник, 21 сентября, в Киеве собралась группа «экспертов» из соросовских грантоедов и чиновников по «деоккупации и реинтеграции», чтобы обсудить непростой вопрос: почему внутри Украины никого, кроме них, болезных, не интересует тема возвращения Крыма и как возбудить к ней общественный интерес.

Прессуха отличалась тем, что на этот раз её участниками были представители Зе!-команды и ни одного заскорузлого канализатора из «порохоботов».

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«Эксперты» были представлены юными соросятами из грантоедской лавочки с вычурным названием ШПА НаУКМА (Школа политической аналитики при Национальном университете Киево-Могилянская Академия), а также чиновниками из профильного министерства «по оккупированным территориям».

Сходняк проплатили соросовская контора «Видродження», пустившая глубокие корни на Украине, а также шведское посольство в Киеве, страсть как переживающее за восстановление территориальной целостности Украины в границах 1992 года.

Соросята знали много умных слов, вроде «институциональный» и «контент», которыми они ловко жонглировали, но при этом были постыдно юны. Сама по себе молодость не грех, но когда государственные дела перетирает неопытная школота, хочется взять ремень и строгим голосом приказать ей вернуться в песочницу.

Директор ШПА НаУКМА Максим Яковлев, несмотря на регалии «кандидата политических наук», был такой же зелёной соплёй, как и большинство других «экспертов», отличаясь от них только очками на носу.

Надетые на экспертные рыльца защитные маски придавали мероприятию вид хрестоматийного медицинского консилиума, сгрудившегося над деревянным тельцем Буратино, члены которого никак не могут договориться: пациент скорее мёртв, чем жив, или наоборот.

А пациент, то есть, тема «деоккупации Крыма», мертвее мёртвого, чего никак не хотели признавать собравшиеся, подбадривая себя и коллег заклинаниями «Крым – цэ Украина», видимо, пытаясь оспорить старую поговорку о произнесённом тысячу раз слове «халва» с целью повышения уровня сахара в организме.

Чтобы не утруждать читателя подробностями часового блеяния, сбивчивого чтения по бумажке и уверенно ляпнутых высказываний собравшихся «деоккупантов», приведём только самые смачные выжимки из их речей.

Перво-наперво участники обсуждения исследования «Крым: вне зоны досягаемости?» договорились, что «тема Крыма недостаточно освещается в ведущих украинских СМИ, а в некоторых регионах не освещается вообще».

После подобного признания, люди, в которых осталась хотя бы капля самоуважения, покидают сборище и переключаются на какую-нибудь более общественно-полезную работу. Ну, хотя бы, уборка мусора или укладка асфальта. Но в зале собрались идеологические канализаторы нового поколения на зарплате у Сороса и посольства Швеции, а такие брезгливостью не страдают и срам им глаза не выест: за банкет уплочено – гуляем дальше!

Бекающая, мекающая и постоянно теряющая нить доклада юная грантоедка Вероника Усачёва поведала ужасное: по данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, тематика Крыма на самых влиятельных телеканалах Украины занимает от нуля до одного процента.

При этом было забавно наблюдать, как участники обсуждения по-детски радовались, что один общеукраинский телеканал всё-таки постоянно работает на Крым, «донося голос правды» аж до Севастополя и Южного Берега.

Автор исследования высказала оптимистическую хотелку, что надо каким-то образом вернуть крымскую проблематику в постоянную повестку дня украинских СМИ.

По-видимому, прекрасно понимая, что всем, вместе взятым, грантоедам ШПА НаУКМА не удастся нагнуть владельцев центральных телеканалов, вроде Порошенко, Коломойского, Пинчука и Ахметова, которые сами могут кого угодно нагнуть, экспертная девушка предложила начать с регионов, чтобы они бодрее озвучивали тему Крыма в местных СМИ, поскольку, мол, «в Киеве она обсуждается более активно».

Чиновница Кашинец из министерства «по деоккупации» поддержала грантоедку, высказав соображение, что подобный дисбаланс создаёт «информационный и коммуникационный вакуум вокруг темы Крыма».

По словам «деоккупантки», весь этот вакуум образуется в результате работы по формуле «нос достали – хвост завяз». Когда государство уделяет больше пропагандистских усилий одним областям, остаются неохваченными другие области.

Выходит так, что присутствия государства в этих областях мало, и профильному министерству хотелось бы заставить подключиться к антикрымской пропаганде местные рады и облгосадминистрации, которым, видимо, больше заняться нечем.

Очкарик и директор ШПА НаУКМА Максимка Яковлев не подкачал и выдал наукообразную речь, в которой обратил внимание присутствующих на «две важные составляющие в информационной государственной политики относительно Крыма – институциональную и контентую».

Ибо одна «формирует месседжи», а другая – «институционные рамки». И как их «синтезировать» – «эксперту» не очень понятно, поскольку «это два отдельных направления».

Лично мне выступление Яковлева напомнило ответ не подготовленного к уроку ученика, которого вызвала отвечать учительница. Мальчик с хорошо подвешенным языком пытался забить баки училке наукообразной болтовнёй, но попытка не прошла.

Жаль, что нельзя поставить Яковлеву «кол» в дневник и в журнал, вызвать папу, чтобы тот надрал нерадивому наследнику уши, но если Сорос и Швеция выделяют средства, чтобы их украинские подопечные из года в год бесцельно гоняли порожняк – пусть так и будет.

Оставшееся время пресс-конференции участники посвятили обсуждению, что было неплохо «наполнить СМИ соответствующим контентом», чтобы «жители оккупированных территорий знали, что на Украине их помнят и совершают определённые действия» и прочее «Крым – цэ Украина!»

Судя по всему, новая дегенерация Зе!-пропагандонов достигнет ещё меньших успехов, чем их предшественники из Минстеця и других профильных ведомств.

Трудно представить, чтобы грантоедские вошки смогли повлиять на сетку вещания центральных украинских телеканалов и пробудить интерес у периферийных ТК освещать никому не интересную крымскую тему на фоне всеобщего обнищания, эпидемии COVID-19, тарифов на коммуналку и медицинских услуг в рамках джихада.

Даже идейные шароварники давно смирились с мыслью, что Крым – отрезанный ломоть, и назад к Украине его не пришьёшь и не приклеишь, и только убогие балаболки на зарплате продолжают сражаться языками и цепляться за несбыточное.

О каком «контенте» вообще может идти речь? «Ужасы российской оккупации Крыма» востребованы у тощей прослойки населения, по которой давно психушка плачет, а те, кто регулярно бывает в Крыму по делам или на отдыхе, тот понимает различие между пропагандистскими инсинуациями и действительным положением дел. Ещё и другим людям расскажет.

В общем, «исследование» соросят из ШПА НаУКМА – не более чем детский список желаний для Деда Мороза и подтверждение их полной профнепригодности. Dixi.