Украинская пропаганда превращает школьников в боевиков-карателей

30.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская пропаганда делает свое дело – на фронт идут служить 18-летние призывники, которые на момент начала войны на Донбассе были еще школьниками и слушали лекции боевиков.

Об этом в эфире житомирского телеканала С-TV заявил лейтенант ВСУ, участник карательной операции в Донбассе Сергей Голяка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы говорите про мальчиков 18-19 лет. Наше соседнее государство не знает, какую бомбу они заложили, замедленного действия. Сейчас иногда приглашают школы приходить на занятия. И когда ты приходишь в школу, даже в младшие классы… у меня в 14-м году был отпуск, я приехал в город Житомир, это был праздник Святого Николая, и я зашел в родную школу, потому что там у детей есть программа «Напиши письмо и пожелания воину».

Дети, которые тогда писали письма, это была пятница, я думаю, зайду в понедельник, потому что только из зоны боевых действий, а потом узнал, что будут каникулы. Так, все – я сразу в магазин, взял несколько конфет, зашел к детям – солдата они облепили со всех сторон, как говорится. «Спасибо тебе, что ты защищаешь наше государство». И эти дети, которые тогда еще учились в школе, в 14-м году, сегодня им по 18-19 лет.

Те, что сейчас учатся, им тоже через несколько лет, они станут уже сознательными, взрослыми гражданами, и они уже четко знают, с самого детства они понимают за что воюют украинские воины и за что воюют воины те, что приходят на нашу землю из других стран. Они уже четко понимают кто друг, а кто враг. И по-другому они уже не будут воспринимать этот мир, они будут воспринимать его через такую призму.

Мы защищаем свой дом, а они пришли к нам с автоматами. Потому сейчас эти ребята, в 14-м году они еще в школе учились, когда началась война, а сейчас они пошли на фронт. Как только у них появилась возможность, они уже там. Это очень патриотически настроенная молодежь», – заявил Голяка.