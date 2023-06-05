Украинская пропаганда признала, что российские ракеты и не думают заканчиваться

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Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине, тем самым демонстрируя, что у нее налажено производство этого типа вооружений.

К такому неутешительному выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит РБК-Украина.

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Отмечается, что за май Россия выпустила по Украине около двухсот ракет.

«Россия с 28 апреля начала новую воздушную кампанию, нанося массированные удары по столице и тыловым областям Украины. Почти каждые сутки агрессор выпускает либо рой иранских «шахедов», либо крылатые и баллистические ракеты, либо то и другое одновременно», – отмечается в материале.

Указывается, что после осенне-зимних атак русские сменили тактику обстрелов и их цели.

«Несмотря на то, что тогда враг отстреливал по 50-100 ракет, после чего, казалось бы, арсенал Москвы сильно «похудел», за два месяца паузы им удалось пополнить запасы. Май стал вторым по количеству выпущенных врагом ракет, если брать статистику с осени прошлого года. Больше было только в декабре. Темп и интенсивность, взятые Россией, заставляют усомниться в том, что у нее действительно все так плохо с остатками и производством ракет», – сокрушается агентство.

Ссылаясь на свои источники в украинских военных кругах, автор пишет, что на 3 июня у русских оставалось в запасах 150 ракет «Калибр», примерно 90 единиц Х-101/Х-555, порядка 140 баллистических «Искандер-М», 45 крылатых ракет «Искандер-К», около 80 единиц «Кинжал» и ориентировочно 180 ракет Х-22.

«Опыт мая показывает, что Россия прибегает к новым приемам и комбинирует разные средства, чтобы прорвать защиту украинской ПВО. И иногда им это удается. К тому же даже при успешном сбитии всех ракет, их обломки, падающие с неба, также представляют угрозу. Следует готовиться к тому, что такие же систематические обстрелы могут продолжаться еще по крайней мере до активизации нашего наступления», – резюмирует РБК-Украина.

Напомним, что глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что у России на исходе запас ракет.

Впрочем, украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор. нет» Юрий Бутусов разоблачил вранье Буданова по этому поводу.