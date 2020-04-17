Украинская пропаганда признала провал диверсионных операций в Крыму

17.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские спецслужбы планировали, организовывали и проводили операции в Крыму и на Донбассе, но об этих планах всегда знала ФСБ из-за того, что руководство СБУ было пронизано «кротами».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил известный киевский телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, задержанный на днях в Киеве генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был одним из тех, кто «сливал» данные по спецоперациям в Россию.

«Этот человек был фактически руководителем, он планировал специальные операции Службы безопасности Украины и Главного управления военной разведки на территории, захваченной противником – Крыма и Донбасса. Удивительным образом, как тогда всем нам казалось, наши офицеры попадали в засады, их убивали, арестовывали, операции проваливались.

А проваливались они потому, что в руководстве СБУ наводились агенты ФСБ – он не один там Шайтанов, сейчас их там покажут нам немало. Сегодня одного еще взяли, ждите, будет несколько громких задержаний в ближайшее время. И эти люди, которые были призваны руководить специальными операциями наших офицеров, они выдавали все россиянам. А парни гибли, парней в плен брали, издевались над ними. Сегодня в СБУ настроения знаете какие – это ощущения, когда опускаются руки, тотальное предательство», – заявил Гордон.