Украинская пропаганда призвала не надеяться на истощение ракетных запасов России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные санкции создали трудности, но не стали препятствиям для наращивания российского военного потенциала.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Являются ли санкции в отношении РФ достаточно действенным способом предотвращения экспорта технологий и товаров военного и двойного назначения для обеспечения функционирования российского военно-промышленного комплекса? Естественно нет! Как не являлись и не являются таковыми установленные в настоящее время в мире режимы экспортного контроля, существующие лишь для законопослушных экспортеров товаров военного и двойного назначения», – считает издание.

Как заявило министерство торговли СШ, продолжает автор, с начала российское операции на Украине доступ России к полупроводникам из всех источников был сокращен почти на 70%.

«Для российского ВПК основным источником получения комплектующих и элементной базы стала так называемая программа параллельного импорта, сопровождаемая, как правило, ФСБ и СВР. Речь о попавших под санкции изделиях военного и двойного назначения, а также товаров, не подлежащих экспортному контролю, которые могут использоваться в производстве оружия. Для страны, ведущей захватническую войну на чужой территории, не существует никаких правил и препятствий для пополнения весьма оскудевших арсеналов. С этой целью используются все каналы с задействованием всевозможных схем с позиций действующих в составе дипломатических представительств легальных резидентур, нелегальной разведки, агентуры в преступной среде и террористических организациях», – говорится в статье.

Указывается, что Минпромторг РФ подготовил ряд проектов решений правительства по стимулированию производства электроники на российских предприятиях. Финансовая поддержка в первую очередь будет направлена на обеспечение разработки и производства электроники для нужд ВПК.

«Можно конечно рассчитывать на то, что российские ракетные арсеналы вот-вот опустеют, а ВПК за долгие годы недофинансирования и простоя не в состоянии производить необходимое количество вооружений и военной техники. Но это далеко не так! Разворачивание широкомасштабных научно-исследовательских работ по замене и импортозамещению электронной элементной базы российских ракетных вооружений приходится на конец 2017 — середину 2018 года. Именно в этот период произошло ужесточение санкций со стороны США и Евросоюза, лишивших российский ВПК доступа к технологиям и товарам военного и двойного назначения. Вопрос лишь в том, как скоро российский ВПК перейдет от малых партий к серийному выпуску электронной компонентной базы, что в свою очередь приведет к серьезному увеличению объемов выпускаемых ракетных вооружений на основе собственного производства. И это не будет совокупно 40–50 ракет разных типов ежемесячно, как сейчас, а 100 или 200 единиц, которые помимо массированных обстрелов, смогут обеспечить пополнение складских запасов», – резюмирует «ЗН».