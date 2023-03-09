Украинская пропаганда призвала не надеяться на истощение ракетных запасов России

Игорь Шкапа.  
09.03.2023 14:13
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Западные санкции создали трудности, но не стали препятствиям для наращивания российского военного потенциала.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Западные санкции создали трудности, но не стали препятствиям для наращивания российского военного потенциала. Об...

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«Являются ли санкции в отношении РФ достаточно действенным способом предотвращения экспорта технологий и товаров военного и двойного назначения для обеспечения функционирования российского военно-промышленного комплекса? Естественно нет! Как не являлись и не являются таковыми установленные в настоящее время в мире режимы экспортного контроля, существующие лишь для законопослушных экспортеров товаров военного и двойного назначения», – считает издание.

Как заявило министерство торговли СШ, продолжает автор, с начала российское операции на Украине доступ России к полупроводникам из всех источников был сокращен почти на 70%.

«Для российского ВПК основным источником получения комплектующих и элементной базы стала так называемая программа параллельного импорта, сопровождаемая, как правило, ФСБ и СВР. Речь о попавших под санкции изделиях военного и двойного назначения, а также товаров, не подлежащих экспортному контролю, которые могут использоваться в производстве оружия. Для страны, ведущей захватническую войну на чужой территории, не существует никаких правил и препятствий для пополнения весьма оскудевших арсеналов.

С этой целью используются все каналы с задействованием всевозможных схем с позиций действующих в составе дипломатических представительств легальных резидентур, нелегальной разведки, агентуры в преступной среде и террористических организациях», – говорится в статье.

Указывается, что Минпромторг РФ подготовил ряд проектов решений правительства по стимулированию производства электроники на российских предприятиях. Финансовая поддержка в первую очередь будет направлена на обеспечение разработки и производства электроники для нужд ВПК.

«Можно конечно рассчитывать на то, что российские ракетные арсеналы вот-вот опустеют, а ВПК за долгие годы недофинансирования и простоя не в состоянии производить необходимое количество вооружений и военной техники. Но это далеко не так!

Разворачивание широкомасштабных научно-исследовательских работ по замене и импортозамещению электронной элементной базы российских ракетных вооружений приходится на конец 2017 — середину 2018 года. Именно в этот период произошло ужесточение санкций со стороны США и Евросоюза, лишивших российский ВПК доступа к технологиям и товарам военного и двойного назначения.

Вопрос лишь в том, как скоро российский ВПК перейдет от малых партий к серийному выпуску электронной компонентной базы, что в свою очередь приведет к серьезному увеличению объемов выпускаемых ракетных вооружений на основе собственного производства. И это не будет совокупно 40–50 ракет разных типов ежемесячно, как сейчас, а 100 или 200 единиц, которые помимо массированных обстрелов, смогут обеспечить пополнение складских запасов», – резюмирует «ЗН».

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