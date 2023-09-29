Украинская пропаганда призывает готовиться к «катастрофическому сценарию» в Словакии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На предстоящих завтра парламентских выборах в Словакии наиболее вероятна победа экс-премьера Роберта Фицо, что создаст серьезные проблемы для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет РБК-Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Агентство называет потенциальную победу Фицо «очень плохой новостью», поскольку еще во время прошлого премьерства он занимал выраженно пророссийскую позицию, призывал к снятию санкций против РФ, а теперь «его взгляды стали еще радикальнее».

«Это началось в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске», – приводит РБК-Украины слова Фицо на недавнем предвыборном митинге.

Авторы с ужасом добавляют:

«Таких заявлений не позволяет себе даже венгерский лидер Виктор Орбан, с которым часто сравнивают Фицо».

При этом экс-премьер в случае победы на выборах обещает полностью урезать поддержку Украине и не дать киевскому режиму «ни одной пули».

«И если сопротивление одного Орбана руководство Евросоюза и НАТО часто умеет преодолевать, то если проблемных стран в ЕС и НАТО станет уже две – принятие проукраинских и антироссийских решений застопорится. Безусловно, Фицо с его радикально антиукраинскими взглядами не стал бы лидером народной поддержки, если бы такие взгляды не разделялись словацким обществом. Действительно, социология дает очень тревожные результаты. Так, лишь 40% словаков считают, что в российской-украинской войне виновата РФ. Только 58% жителей страны проголосовали бы за сохранение членства в НАТО, если бы такой референдум проводился сейчас», – говорится в статье.

Аналитический центр GIS в свою очередь называет население Словакии «самым пророссийским в Центральной Европе и одним из самых пророссийских в ЕС».

В публикации, впрочем, высказывается надежда, что есть сценарии, при которых Фицо может и не стать премьером.

«Тем не менее, сценарий, при котором Фицо все же окажется в премьерском кресле, до сих пор выглядит наиболее вероятным. С учетом его предвыборных комментариев в отношении Украины это выглядит просто катастрофическим сценарием», резюмирует РБК-Украина.