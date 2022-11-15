Украинская пропаганда раскручивает новый скандал вокруг мобилизации

Украинские подразделения ЦИПсО агрессивно ведут диверсионную работу в российском информационном поле: любое видео провокационного характера, дискредитирующие СВО или процесс мобилизации, тут же множится ими в соцсетях и подхватывается антироссийскими либеральными СМИ.

В последнее время свою информационно-подрывную деятельность украинцы пытаются вести, в том числе, за счёт подсвечивания единичных проблем, возникших в России в процессе мобилизации и подготовки резервистов. К примеру, сейчас ЦИПсО радостно ухватились за неоднозначное видео из Подмосковья, на котором несколько мобилизованных «предъявляют» вышестоящему начальству за неэффективную, по их мнению, подготовку и недостаточную экипировку.

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В ролике налицо факт элементарного хулиганства: парочка недовольных бойцов быдловатого вида демонстративно пускают дым в лицо офицеру, разводят матерный базар «по понятиям» и даже пытаются ударить своего командира, ограничиваясь, впрочем, толчком в грудь. Все это делается умышленно, на публику, предусмотрительно снимается кем-то на камеру с нужного ракурса. Налицо чистая провокация.

В данном случае речь несомненно идёт о воинском преступлении, состав которого в неподчинении командованию. Судя по агрессивному поведению, то же самое данный субъект и его недалёкие товарищи будут творить и в боевых условиях. Если не будет дисциплины и выполнения приказов, если намеренно не соблюдается субординация, то на войне это приведет к трагическим последствиям. А пока этот дым в лицо, эти угрозы офицеру и нарочитая игра с оглядкой на толпу – ни что иное, как неуставные взаимоотношения, и наказываться должно соответственно. К слову, самый «умный» и громкий провокатор одет «с иголочки», он стоит в полной амуниции – форма, очки, каска, но при этом в истерике кричит об отсутствии у него экипировки.

Как уже писали в СМИ зачинщиком оказался 40-летний прораб Александр Лешков судимый за домашнее насилие и неуплату долгов.

Ввиду наличия этих долгов он воспользовался мобилизацией и спешил на фронт с целью скорейшего получения «боевых» выплат. При этом тщательная подготовка не входила в планы А.Лешкова, в связи с чем он намеренно вызывающе вёл себя с командирами в надежде на то, что они постараются скорее «избавиться» от него путём отправки в зону боевых действий.

К боевым действиям А.Лешков, кстати, тоже готов – в июле он успешно тренировал на своей матери навыки боевого удушения. Как сообщает Видновский городской суд Московской области (решение №5-1867/2022 также в открытом доступе) А.Лешков в ходе словесного конфликта со своей матерью Г.Лешковой угрожал ей, а также схватил её за горло и стал душить, тем самым причинил физическую боль. Но за эти побои ему заработать удалось только штраф в 5000 руб.

Теперь же на фоне резонанса в Украинских СМИ с подписями «в России готовится бунт и свержение власти», вполне напрашивается версия вербовки А.Лешкова спецслужбами Украины, которые пообещали ему помочь с выплатой долгов в обмен на осуществление провокаций в отношении должностных лиц ВС РФ, а также создание громких информационных поводов по дискредитации специальной военной операции и мобилизации.

В наш технологичный век, когда информация разлетается мгновенно, работа таких провокаторов особо продуктивна. Она порождает в обществе недоверие и неуверенность в будущем, способствует росту социального напряжения и отвлекает от того, что сегодня по-настоящему важно. Что, в конечном счёте, и является целью инфодиверсантов.