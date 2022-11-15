Украинская пропаганда раскручивает новый скандал вокруг мобилизации

15.11.2022  21:55 (Мск), Москва
Поликарпов Илья.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Скандал


Украинские подразделения ЦИПсО агрессивно ведут диверсионную работу в российском информационном поле: любое видео провокационного характера, дискредитирующие СВО или процесс мобилизации, тут же множится ими в соцсетях и подхватывается антироссийскими либеральными СМИ.

В последнее время свою информационно-подрывную деятельность украинцы пытаются вести, в том числе, за счёт подсвечивания единичных проблем, возникших в России в процессе мобилизации и подготовки резервистов. К примеру, сейчас ЦИПсО радостно ухватились за неоднозначное видео из Подмосковья, на котором несколько мобилизованных «предъявляют» вышестоящему начальству за неэффективную, по их мнению, подготовку и недостаточную экипировку.

Украинские подразделения ЦИПсО агрессивно ведут диверсионную работу в российском информационном поле: любое видео провокационного...

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В ролике налицо факт элементарного хулиганства: парочка недовольных бойцов быдловатого вида демонстративно пускают дым в лицо офицеру, разводят матерный базар «по понятиям» и даже пытаются ударить своего командира, ограничиваясь, впрочем, толчком в грудь. Все это делается умышленно, на публику, предусмотрительно снимается кем-то на камеру с нужного ракурса. Налицо чистая провокация.

В данном случае речь несомненно идёт о воинском преступлении, состав которого в неподчинении командованию. Судя по агрессивному поведению, то же самое данный субъект и его недалёкие товарищи будут творить и в боевых условиях. Если не будет дисциплины и выполнения приказов, если намеренно не соблюдается субординация, то на войне это приведет к трагическим последствиям. А пока этот дым в лицо, эти угрозы офицеру и нарочитая игра с оглядкой на толпу – ни что иное, как неуставные взаимоотношения, и наказываться должно соответственно. К слову, самый «умный» и громкий провокатор одет «с иголочки», он стоит в полной амуниции – форма, очки, каска, но при этом в истерике кричит об отсутствии у него экипировки.

Как уже писали в СМИ зачинщиком оказался 40-летний прораб Александр Лешков судимый за домашнее насилие и неуплату долгов.

Открытые данные из базы судебных приставов о долгах А.Лешкова

Открытые данные из базы судебных приставов о долгах А.Лешкова

 

Ввиду наличия этих долгов он воспользовался мобилизацией и спешил на фронт с целью скорейшего получения «боевых» выплат. При этом тщательная подготовка не входила в планы А.Лешкова, в связи с чем он намеренно вызывающе вёл себя с командирами в надежде на то, что они постараются скорее «избавиться» от него путём отправки в зону боевых действий.

К боевым действиям А.Лешков, кстати, тоже готов – в июле он успешно тренировал на своей матери навыки боевого удушения. Как сообщает Видновский городской суд Московской области (решение №5-1867/2022 также в открытом доступе) А.Лешков в ходе словесного конфликта со своей матерью Г.Лешковой угрожал ей, а также схватил её за горло и стал душить, тем самым причинил физическую боль. Но за эти побои ему заработать удалось только штраф в 5000 руб.

Постановление суда по случаю домашнего насилия со стороны А.Лешкова

Постановление суда по случаю домашнего насилия со стороны А.Лешкова

Постановление суда по случаю домашнего насилия
со стороны А.Лешкова

 

Теперь же на фоне резонанса в Украинских СМИ с подписями «в России готовится бунт и свержение власти», вполне напрашивается версия вербовки А.Лешкова спецслужбами Украины, которые пообещали ему помочь с выплатой долгов в обмен на осуществление провокаций в отношении должностных лиц ВС РФ, а также создание громких информационных поводов по дискредитации специальной военной операции и мобилизации.

В наш технологичный век, когда информация разлетается мгновенно, работа таких провокаторов особо продуктивна. Она порождает в обществе недоверие и неуверенность в будущем, способствует росту социального напряжения и отвлекает от того, что сегодня по-настоящему важно. Что, в конечном счёте, и является целью инфодиверсантов.

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