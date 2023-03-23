Украинская пропаганда рассказала, как НАТО перехитрило Венгрию с блокадой Украины

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Впервые с 2017 года, когда Венгрия начала блокаду украинских политических встреч в НАТО, ее вето удалось преодолеть.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Европейская правда», дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда».

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Отмечается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во вторник подтвердил, что заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров состоится, что произойдет в обход венгерского вето. При этом он заверил, что венгерское вето преодолено не в последний раз.

«Как объясняют представители НАТО, для того чтобы венгерский представитель не смог заблокировать министерское заседание, этот пункт повестки просто не стали выносить на обсуждение и голосование. Генсек, после консультаций с другими сильными членами Североатлантического союза и получив их поддержку, предложил 30 государствам-членам Североатлантического союза утвердить повестку дня в целом. И если бы Венгрия решила блокировать и его ради срыва украинского вопроса – это означало бы, что Венгрия голосует против всей министерской встречи, назначенной на 4-5 апреля», – пишет издание.

При этом указывается, что на встрече министров не ожидается прорывных решений.

«Но в дипломатии символы часто бывают важнее решения. А Будапешт получил мощный сигнал: его действия всех получили, и терпеть это Альянс не намерен. Есть также второе, более практичное последствие. Сейчас идет подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в середине июля, и Альянс заинтересован пригласить туда Зеленского. Венгерское вето на участие Украины ставило всю эту конструкцию под угрозу. А теперь, когда Альянс нашел схему обхода позиции Орбана, подготовка украинского решения Альянса приобрела практическое содержание. Впрочем, нужно не забывать: право вето как таковое у Венгрии не забрали. Поэтому нынешняя победа – важна, но тактична. Главное впереди. И без одобрения со стороны Венгрии (а значит без определенного компромисса с ней) на пути к членству в ЕС и НАТО не обойтись», – предупреждает «ЕП».