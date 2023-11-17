Украинская пропаганда: Русские расширили «клешню» для охвата Авдеевки

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Украинские военные жалуются, что под Авдеевкой наступление ВС РФ не останавливается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в материале о ситуации на Авдеевском направлении пишет антироссийский пропагандистский сайт «Украинская правда».

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«Мы пока не видим, чтобы их наступление остановилось. Враг готовится, проводит разведку наших позиций, пытается прорваться малыми группами. Идет по флангам, а в лоб еще готовится», – сказал изданию комбат 110-й бригады ВСУ Олег Демьяненко.

А еще один из украинских комбатов с этого направления полагает, что российские войска сейчас «создают плацдарм для разминирования минных полей и возможности прохода техники, чтобы создать охват Авдеевки и избежать тех потерь, которые они понесли в Бахмуте».

Отмечается, что русским удалось продвинуться «по авдеевским флангам – от 2 до 5 километров».

Признается в материале и потеря террикона на севере города, хотя украинские военные уверяют, что это не дает их противникам существенного преимущества.

«Впрочем, захват этой позиции дал русским возможность подойти к железной дороге, выполнявшей роль линии разграничения, и почти вплотную приблизиться к Авдеевскому коксохимическому заводу, который, в отличие от террикона, имеет стратегическое значение. Это огромный комплекс укрепленных сооружений, который к тому же стоит прямо у основной дороги снабжения. Если на коксохим зайдут русские, выбить их оттуда будет очень тяжело. Сейчас завод полностью находится под контролем сил обороны», – в свою очередь уточняют авторы материала.

«Из-за сложности штурма коксохима и необходимости спецподразделений для такой работы, оккупанты решили пойти более легким путем – через села и поля на севере. И, к сожалению, имели в этом успех. За последние несколько дней, по данным УП, россиянам удалось дойти до окраин Степного и развить свое наступление к северу, в сторону дач перед Очеретиным. Таким образом, они расширили северную «клешню» для охвата города вдоль железной дороги до 5-6 километров», – продолжает издание.

Упомянутый выше командир так описал ситуацию:

«Бригада N потеряла свои позиции, русские уже забегают в первые дома Степного.