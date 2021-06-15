15.06.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Донбасс, Политика, Пропаганда, Украина
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Украинская пропаганда села в лужу, или как Фельдмаршал Семенченко Путина «победил»

Новости УкраиныЛокацией для украинского пропагандистского фильма о войне в Донбассе выступил город-призрак в центре Украины....

Локацией для украинского пропагандистского фильма о войне в Донбассе выступил город-призрак в центре Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский журналист Андрей Манчук.

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«Есть такой пропагандистский фильм: «Иловайск 2014. Батальон Донбасс». Вы про него не слышали, потому что лента провалилась в прокате – как и все остальные поделки украинского патриотического кино. Если кратко, это рассказ о том, как фельдмаршал Семен Семенченко победил Путина во время боев за этот донбасский город. Именно так все было, даже не сомневайтесь», – иронизирует автор.

«Локациями для съемок «Иловайска» стали кварталы разрушенного города, по которым бегали большие и маленькие сепаратисты. Так вот, внезапно оказалось, что они проходили не в прифронтовой зоне, а в заброшенном городе Цукроваров, расположенном в 280 километрах от Киева. Там при совке был мощнейший сахарный завод, а потом все декоммунизировали, и теперь это заброшенный город-призрак. Ну а в качестве массовки для фильма использовали уцелевшее местное население», – пишет Манчук.


Один из домов города-призрака Цукроваров.

Напомним, что под Иловайском в августе 2014 года украинская группировка угодила в котел и потерпела одно из самых унизительных поражений с начала агрессии против республик Донбасса.

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