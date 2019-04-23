Украинская пропаганда сосредоточилась на донецкой молодежи

23.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

В информационной войне с Украиной ДНР и ЛНР могут победить ростом уровня жизни в республиках.

Об этом в «Комсомольской правде» пишет военкор Дмитрий Стешин.

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«Из неприятного – зафиксированный факт, что жители прифронтовых районов Донбасса поехали голосовать на украинские выборы. Правда, только из тех районов, где принимает украинское телевидение. И это достаточно весомый итог информационной войны.

Достаточно неприятный факт – украинская пропаганда, не оставляя в покое «старых ватников и сепаров», мол, их не переделать, проще убить, – сосредоточилась на молодежи. Им постоянно напоминают, что они живут в «недореспубликах», что у них нет будущего, денег, топовых кроссовок, возможности поехать в Европу и прочего. Ректор Донецкого национального университета Светлана Беспалова, с тревогой говорила мне, что для Украины именно донецкая молодежь – шанс победы на Донбассе. Стоит прислушаться к словам педагога», – отмечает журналист.

При этом он указывает, что статический пророссийский и антиукраинский заряд на Донбассе пока очень силен, а всего лишь сконструированный слух и реальные намеки на выдачу российских паспортов перечеркнули все надежды пропагандистов на интерес региона к выборам на Украине.

«Думаю, в этой информационной войне с Украиной, есть только одна возможность противостояния – изменение реальности. На данный момент уровень жизни Донбасса и Украины сопоставим. Если экономика республик раздышится (а для этого есть все основания) и начнется уже рост уровня жизни, посади хоть миллион заукраинских ботов гадить в Сети – победы не будет», – убежден Стешин.