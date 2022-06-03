Украинская пропаганда спалилась на создании фейковых роликов боев с русскими

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Новости Украины

Украинские пропагандисты за деньги Великобритании снимают постановочные ролики «боев» ВСУ с российскими военными.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По задумке эти ролики должны поднять боевой дух и показать эффективность западного вооружения.

«В районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения. Для придания будущей картине большего драматизма, по настоянию британских кураторов, на съемочной площадке была создана «реконструкция» никогда не существовавшего «боя» украинских нацистов с превосходящими по численности «российскими военнослужащими», – рассказал представитель Минобороны.

«Роли «противников» украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны. За отсутствием трофейной российской техники «условный противник» в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах», – заявил Конашенков.

Примечательно, что на распространенном в соцсетях ролике, показывающем процесс съемок, за кадром слышна русская речь.