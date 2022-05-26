Украинская пропаганда, убеждавшая в деморализации российской армии, сыграла злую шутку с Киевом

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Новости Украины

Украинская пропаганда, убеждавшая на протяжении последних недель в «деморализации российской армии», сыграла злую шутку с обывателями в Киеве, которые вдруг узнают о том, что ВСУ отступают под ударами «высокомотивированных русских».

Успех наступательной операции Союзных войск на Донбассе по видеосвязи с передовой в эфире телеканала «NTA» признал экс-депутат Верховной рады, советник командующего Нацгвардией Украины Андрей Антонищак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Светлодарск находится немного дальше наших позиций, я подтверждаю, что захвачен Светлодарск. Ещё одна неприятная новость, что сегодня оккупанты вышли на Бахмутку и фактически перерезали сообщение Бахмут (Артёмовск – ред.) – Лисичанск – Северск. … Вчерашний штурм Лимана (Красный Лиман – ред.) – вчера предшествовал двухчасовой бешеный шквальный огонь артиллерии. После этого враг сменил тактику и пошёл в наступление, было около 40-50 единиц танков, и после этого шли десантники. То есть против нас действуют высокомотивированные, к сожалению, кадрированные лучшие российские войска. Это войска Забайкальского и войска…» – говорил Антонищак, однако связь прервалась.

«Мы говорим, что наши военные мотивированные, однако хватит ли им мотивации, чтобы хорошо удерживать наши позиции?» – обратилась телеведущая к гостю студии экс-спикеру Верховной рады депутату Дмитрию Разумкову.

«Мотивации хватит, потому что они воюют за свою землю, за своих родных, за своё государство», – с пафосом отвечал Разумков.

Однако в это время связь возобновилась.

«Хочу сказать – я слышу пана Дмитрия, тут вопрос не в мотивации, мотивации нам хватает. Если не хватает артиллерийской поддержки, не хватает оружия против танков, тут никакая мотивация не поможет. У нас нет другого выхода, кроме как держаться зубами за свою родную землю», – пожаловался Антонищак.