Украинская пропаганда ухватилась за сообщения о драке бойцов «Ахмата» в Крыму

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Канал «Baza» без ссылки на источник распространил информацию о задержании в Симферополе представителя Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова. Он и еще четверо силовиков из Чечни якобы устроили потасовку в одном из симферопольских ресторанов и избили посетителя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причиной стало некорректное поведение одного из силовиков, которому понравилась филейная часть посетительницы ресторана. За нее вступился кавалер, его выволокли на улицу и били до тех пор, пока не прибыл наряд полиции. Полицейским тоже был дан отпор.

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По информации канала, четыре лейтенанта и замкомандира отряда «Ахмат» были задержаны полицией, но пошли в отказ, хотя все их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как удалось выяснить «ПолитНавигатору», пикантность ситуации придает тот факт, что пострадавший тоже является уроженцем Чечни, и конфликт имел место между двух компаний – одни были одеты в военную форму, другие по гражданке. После прибытия наряда полиции один из участников конфликта пытался скрыться на автомобиле, но его остановили и вытащили.

Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка уверен, что в этом случае строгость закона не может смягчить личные заслуги задержанных.

«Как бы кому-то ни казалось «мелочью», но наказание за это должно быть показательным, и общество должно это увидеть. Закон он один для всех и все это должны понимать. Избранных быть не должно! Иначе будет беда», – написал Подоляка в своем телеграм-канале, и добавил, что оказание физического сопротивления в отношении полицейского квалифицируется по ст. 318 УК.

Политолог Геворг Мирзаян считает, что извиняться за действия своих подчиненных придется главе Чеченской Республики Рамазану Кадырову.

«Такая история не должна замалчиваться. Рамзану нужно срочно выступить с извинениями в адрес тех, кого ударили его люди – ну и наказать своих, – написал он. – Попытка замолчать эту историю или соскочить с нее приведет к тому, что ее будет крутить ЦИПСО в нужном направлении. Все-таки в информационный век живем».

И действительно, реакция со стороны украинских националистических рупоров не заставила себя ждать. Недобитый ополченцами в Симферополе нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко ожидаемо выступил с комментарием по поводу вседозволенности гостей с Кавказа.

По сути инцидента информации нет ни от властей Крыма, ни от правоохранительных органов в сводках. Министр Чечни по внешним связям Ахмед Дудаев заявил РИА Новости, что никакого задержания не было, и речь идет о бытовом инциденте, который был исчерпан на месте.

«Все, что пишут в интернете насчет задержания Хасана Ибрагимова – неправда. Никто ни на кого не писал заявление, никого не посадили, тем более, нет пострадавших», – сообщил Дудаев, подчеркнув, что инцидент раздувают провокаторы.

В 2020 году группа выходцев из Чеченской республики избила помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова за замечание по поводу скоростной езды в жилом массиве. Сейдаметов попал в больницу, но заявления на нападавших подавать не стал. Их судили на шариатском суде – кадиате – лидеры мусульманских общин из Краснодара, Москвы и Ростова. Молодых людей выслали с территории Крыма.

В октябре того же года гость из Чечни одним ударом вырубил крымского спортсмена возле одного из кафе в центре Симферополя, после чего тот упал и потерял сознание. Через сутки мужчина скончался от отека мозга.

Годом ранее за замечание о езде на мотоцикле по пешеходной улице Симферополя уроженец Чечни сломал челюсть журналисту «Крым 24». в этот раз было заведено уголовное дело, но виновник уехал на родину. Спустя некоторое время 22-летний уроженец Чеченской Республики Абу Гаджиев извинился перед чеченским народом за содеянное.