Украинская пропаганда успокаивает: у русских «нет моральных и физических сил» для десанта на Одессу

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Новости Украины

Российские войска якобы «не готовы ни физически, ни морально готовить военно-морскую десантную операцию в Одессе и области». При этом в регионе остается высокой угроза нанесения новых ракетных ударов. Об этом сообщил спикер подконтрольной Киеву Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

«Враг не готов ни физически, ни морально совершать военно-морскую десантную операцию. Вероятность ракетных ударов со стороны рашистов остается высокой – “дед Кабаев” пока не успокаивается от своих поражений на фронте», – уверяет Братчук.

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Он также призвал одесситов не забывать о минно-взрывной опасности на черноморском побережье.

«После нескольких дней бешеных ракетных атак по Одессе и нашему региону враг отошел. Но пытается давить на нас психологически. Снова забрасывает очередные фейки – сейчас якобы о проблеме с питьевой, технической водой, и говорит о том, что после обстрелов воды в Одессе не будет. Над этим работают российские подразделения ИПСО, чтобы посеять панику среди нас… Но нас не сломает ни одна фейковость информационных сообщений», – бахвалится Братчук.

Напомним, вечером 9 мая по военным целям в Одессе российские ВКС выпустили семь ракет. Телеграм-каналы публикуют красочные фото руин, оставшихся на месте военных обьектов в Одессе после их “калибровки”.

По данным украинского Генштаба, на Таврическом направлении Россия производит демонстративные действия с целью сковывания действий ВСУ.

«На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение, проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы. Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.