Украинская пропаганда: В отличие от русских на Западе не готовы умирать за свою страну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В будущем Россия будет оставаться великой державой благодаря своим энергоносителям и ядерному оружию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому журналу «Новое время» заявил профессор истории, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Я думаю, эта страница, когда Россия воспринималась как маяк демократии на руинах Советского союза в общей эйфории «конца истории», перевернута. Это произошло недавно, и, думаю, позитивных ожиданий от России уже нет и некоторое время не будет. Будет более осторожная позиция», – сказал Плохий.

При этом он считает, что «есть две вещи, которые будут играть в пользу реинтеграции России обратно в международное сообщество».

«Первая — это энергоносители: Россия остается великой державой, когда речь идет об энергоносителях. Второе — Россия остается супердержавой, когда речь идет о ядерном оружии. Эти два фактора будут побуждать Запад к поиску взаимопонимания с РФ. Именно они будут и являются главными проблемами и преградой поддержки Украины на Западе», – говорит профессор.

При этом журналист издания пожаловался, что у него возникает ощущение, что на Западе в отличие от России «никто не готов умирать даже ради защиты собственной страны», и поинтересовавшись, понимают ли на самом деле, что такое Россия.

«Это осознание приходит, но очень медленно. В первую очередь оно приходит в военной сфере. Военные в Европе проходят ту же эволюцию, которую прошел в свое время генерал Залужный, судя по его интервью The Economist, когда он говорил о том, что он считал, что если вот он нанесет вот такой урон и будет столько уничтоженных русских, то это будет иметь влияние на русских. А это не имело влияния, к чему не были готовы западные военные доктрины. Это действительно очень отличный психологический, культурный и исторический настрой», – резюмировал Плохий.