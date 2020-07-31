31.07.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Выборы, Политика, Украина
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Украинская пропаганда в панике пророчит победу пророссийских по всей стране


Предыдущая власть фактически сама запустила нынешнего лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в большую политику, а у нынешней не хватает духу его вытеснить.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявила украинская телеведущая-пропагандист Татьяна Даниленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Риск не просто победы пророссийских сил на востоке страны. Риск и того, что пророссийские силы, к сожалению, могут победить и в Центральной Украине, и в Южной, и в Восточной – вплоть до Львовской области. Я думаю, что мы возвращаемся в ту ситуацию, которая была в начале 2000-х годов, когда президентом был Кучма, была масса условно пророссийских сил» – заявила Даниленко.

«Дело в том, что год назад у пророссийских сил максимально электоральный потолок был 11%. Считалось, что в государстве упоротых ватников 11% и больше у них не растет. К сожалению, это не просто год, когда Зеленский стал президентом, а это год, когда пророссийские силы монополизировали медиа: они вложили миллионы долларов в «YouTube», они вложили десятки миллионов в телевидение.

Год назад Медвечуку был продан телеканал «Zik», на котором я имела честь работать, который сейчас стал наиболее истерическим, наиболее неадекватным проводником всего российского. И в целом это просто, с моей точки зрения, диверсионные действия – то, что там происходит.


За этот год, имея этот медиакулак, пророссийские силы пробивают потолок в 11% и теперь мы видим те рейтинги, которые они имеют во всеукраинском масштабе [более 20%]. К сожалению в этом смысле я не вижу ничего эффективного, что делала бы предыдущая власть, и тем более не вижу, что делала бы нынешняя власть», – добавила пропагандистка.

По ее словам, Медведчук  до майдана-2 чувствовал себя неуверенно в стране.

«Его даже Янукович вытеснил за плинтус. Он боялся в стране жить. Кучма, который сделал его главой администрации президента, не допускал его в большую политику, не позволял становиться игроком первого эшелона. Ни один украинский президент не позволял Медвечуку вырваться в ту стратосферу, в которой он сейчас пребывает в украинской политике.

К сожалению, предыдущая власть посодействовала тому, что происходит сейчас, а нынешняя власть – абсолютно беззубая, бесхребетная, которая всего боится как снаружи, так и внутри, и беззащитная перед всеми вызовами, позволяя им развернуться по полной», – признала Даниленко.

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