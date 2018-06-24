24.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинская пропаганда в панике завопила о реванше пророссийских сил

На Украине пророссийские политики постепенно отвоевывают свои позиции, утраченные после победы майданщиков.

Об этом в журнале “Український тиждень” пишет Денис Казанский, бывший донецкий журналист, бежавший в Киев после провозглашения ДНР и выступающий сегодня в роли антироссийского пропагандиста.

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Он признает, что когда стало понятно, что «жизнь по-новому» не наступила, рейтинги власти покатились вниз. Так, сегодня рейтинги действующего президента Петра Порошенко и лидера “Оппозиционного блока” Юрия Бойко практически одинаковы.

Автор отмечает, что страну охватило разочарование, чем умело пользуются пророссийские силы.

“Сегодня пророссийские политики, не встречая сопротивления власти, постепенно отвоевывают утраченные позиции. Все увереннее чувствуют себя они в медиа-пространстве. Пророссийский телеканал «Интер» называет «фашистами» всех украинцев, не согласных с советским взглядом на историю собственной страны. А буквально на днях медиа-рынок облетела сенсационная новость: информационные телеканалы News One и «112 Украина» купил кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

Причем, как сообщают источники, прежде всего новые хозяева ввели запрет на упоминание лидеров Оппозиционного блока, поскольку эта политсила на пророссийском фланге является конкурентом партии «За жизнь», которую также связывают с Медведчуком. Постоянное присутствие в медиа-пространстве и интенсивная пропаганда дают свои плоды. Сегодня пророссийские «За жизнь» и Опоблок имеют на двоих до 18% рейтинга. Это существенно больше, чем на последних выборах четыре года назад”, – возмущается Казанский.

По его словам, у пророссийских политиков сегодня есть немалые финансовые ресурсы.

“Но государство, а точнее те, кто его возглавляет, сегодня не пытается никак помешать этой растущей угрозе и спокойно наблюдает за реваншем пророссийских сил. В чем причина такого самоубийственного бездействия, сказать трудно, но можно утверждать одно: государство, которое не хочет и не может себя защитить, никто не будет уважать. Такие государства не выживают, и это правило много раз было доказано историей. Сегодня реванш пророссийских сил, совсем недавно казавшийся невозможным, снова стал реальной угрозой. К сожалению, отчасти он уже состоялся. Но предотвратить его полномасштабной реализации еще не поздно”, – надеется пропагандист.