Украинская пропаганда в восторге: Корабли НАТО начали патрулировать Черное море

06.10.2020, Москва, Максим Карпенко

В Черное море вошел британский ракетный эсминец HMS Dragon, вооруженный ЗРК, бьющим на 100 километров, и несущий на борту вертолет.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очередной визит в Черное море корабля НАТО говорит о том, что таким образом Альянс сдерживает «российскую агрессию». Об этом в своем блоге написал беглый крымский майданщик, отслеживающий морскую активность, Андрей Клименко.

«Похоже, что этим летом и этой осенью наши друзья услышали, поняли и убедились, что постоянное патрулирование ракетных кораблей НАТО в Черном море – очень действенное средство сдерживания нового морского этапа войны. Респект! Встречаем ракетный эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Dragon (D 35)», – заявил Клименко.

При этом, по мнению военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева, заход кораблей НАТО в Черное море имеет целью лишь демонстрацию флага, но с военной точки зрения не представляет никакой угрозы.

«Так называемая политика, выражающаяся в дипломатии канонира, она никуда не делась с конца 19 века. Единственное, она меняет формы. Выражается она в демонстрации флага. В мирное время решение задач в дальней морской, океанской зоне, в первую очередь преследует как раз эту цель. Продемонстрировать свой флаг, а значит, наличие интересов и готовность к применению оружия. Вот этим американцы и их союзники, помимо разведдеятельности и изучения театра, оперативной обстановки, и занимаются.

Поэтому в данном случае заход этого корабля мы можем рассматривать именно как стремление продемонстрировать интерес к тому, что происходит в нашем регионе, показать то, что Британия, все-таки является морской державой, обладающей современным флотом…

С военной же точки зрения, с чисто военной, нахождение здесь одного корабля такого класса никакой погоды не делает, потому что в закрытом бассейне Черного моря действия подобного рода праведниц носят ограниченный характер. Если, не дай бог, возникнет какая-то ситуация «икс», этот корабль будет в короткое время нейтрализован», – заявил Горбачев.

Интересно, что в тот же день, когда в Черное море зашел HMS Dragon, военные моряки Черноморского флота РФ провели учения по защите побережья.

«Целью недельного учения было закрепление навыков по тактике действий военнослужащих при нанесении ракетных ударов из неподготовленных прибрежных районов… В ходе учения ракетчики выполнили поиск оптимальной позиции на необорудованном побережье, нанесли ракетные ударов по десантным и ударным корабельным группировкам условного противника, после чего произвели смену позиционных районов», – сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.