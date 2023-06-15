Украинская пропаганда: В затопленном Херсоне дикая вонь, первым делом вывешивают сушиться наиценнейшее – вышиванки
В Херсоне может начаться обрушение многоэтажных жилых домов. Таковы последствия наводнения, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС в результате обстрелов плотины украинской армией из американских ракетных систем «Хаймарс».
Об этом в эфире «Радио НВ» рассказала редактор херсонского украинского издания «Кавун.Сити» Евгения Вирлич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если говорить про областной центр, то ситуация более или менее налаживается, хотя я не знаю, налаживание ли это или это нарастание этого коллапса, потому что вода сходит, и открываются очень тяжёлые последствия, у людей отходят кирпичи от домов.
То есть, вода со всеми теми нечистотами, которые были сверху, просто три дня стояла, а потом спадала…
Мы очень много увидим [проблем] с микрорайоном Корабел, это частично микрорайон-остров, это тот микрорайон, который больше всех пострадал от затопления, если говорить про областной центр.
Люди понемногу возвращаются домой, публикуют фотографии, страшные последствия. Затоплено абсолютно всё от личных вещей до холодильников, техники, всего этого.
В домах дикая вонь, и очень много вещей непригодны именно потому, что вонь в них уже въелась просто, их невозможно возвращать к жизни.
Тем не менее, в Бериславе даже, когда представители власти мониторили, что там происходит, уже видно, что люди приводят в порядок одежду, вывешивают вышиванки – наиценнейшее, то есть люди наводят порядок», – рассказала пропагандистка.
Возвращаясь к Херсону, она рассказала, что есть большие проблемы с устойчивостью многоэтажек.
«Просадка грунтов, есть угроза, в частности, у жителей острова, дома там строились на сваях. И никто пока что не говорит, что угрожает этим многоэтажным домам, девятиэтажки, очень большая угроза постепенного разрушения – даже если они были просто немного подтоплены до цокольного этажа. А, поскольку некоторые дома стояли до второго этажа в воде, то большие проблемы могут быть с грунтами, с тем, что там в почве изменяется состав», – сказала Вирлич.
Ещё одной проблемой она назвала мины и инфекции.
«Вместе с тем всем, что могло смыть, смыло также мины. Русские активно минировали. То есть, взрывоопасные предметы есть, и может ещё быть довольно много.
Прямая угроза инфекции. Вода, которая сошла со всеми останками с кладбищ, с минами и так далее, она стояла пять дней в городе и до сих пор стоит. То есть, есть угроза инфекции, инфекции точно будут.
Другой вопрос, будет это эпидемией или нет, поэтому, конечно, есть превентивные мероприятия, развернули хабы, проинформировали медийщиков. И уже начинают распространять инфографику с симптомами заболеваний», – рассказала она.
Спасибо!
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