В Херсоне может начаться обрушение многоэтажных жилых домов. Таковы последствия наводнения, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС в результате обстрелов плотины украинской армией из американских ракетных систем «Хаймарс».

Об этом в эфире «Радио НВ» рассказала редактор херсонского украинского издания «Кавун.Сити» Евгения Вирлич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить про областной центр, то ситуация более или менее налаживается, хотя я не знаю, налаживание ли это или это нарастание этого коллапса, потому что вода сходит, и открываются очень тяжёлые последствия, у людей отходят кирпичи от домов.

То есть, вода со всеми теми нечистотами, которые были сверху, просто три дня стояла, а потом спадала…

Мы очень много увидим [проблем] с микрорайоном Корабел, это частично микрорайон-остров, это тот микрорайон, который больше всех пострадал от затопления, если говорить про областной центр.

Люди понемногу возвращаются домой, публикуют фотографии, страшные последствия. Затоплено абсолютно всё от личных вещей до холодильников, техники, всего этого.

В домах дикая вонь, и очень много вещей непригодны именно потому, что вонь в них уже въелась просто, их невозможно возвращать к жизни.

Тем не менее, в Бериславе даже, когда представители власти мониторили, что там происходит, уже видно, что люди приводят в порядок одежду, вывешивают вышиванки – наиценнейшее, то есть люди наводят порядок», – рассказала пропагандистка.