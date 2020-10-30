30.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, нацизм, Политика, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Завсегдатай российских эфиров Соколовская восторгается гитлеровскими генералами


Фашистские генералы якобы были очень добрыми и бережно относились к жизням своих солдат, в отличие от советских командиров, которые «забрасывали врага трупами».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила украинская пропагандистка Янина Соколовская, регулярно бывающая на российских ток-шоу, где отстаивает позицию официального Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда я была маленькой и училась в школе, у меня была возможность читать и другие книжки, а не только те, что были в школе. Я читала воспоминания одного из фашистских генералов, или кого-то, который говорил, что они отменили какое-то наступление, потому что была плохая погода, и чтобы люди не погибли.

Я думала: «Боже, какой слабак, ему ведь дату поставили». А знаете, проклятые фашисты берегли своих людей, а наши классные красные командиры, маршалы Победы, уничтожали людей при форсировании Днепра, чтобы до определённой даты взять Киев. Сколько людей погибло? Сколько людей не родилось из-за этого? Это была просто катастрофа», – сказала Соколова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть