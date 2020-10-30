Завсегдатай российских эфиров Соколовская восторгается гитлеровскими генералами

30.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Фашистские генералы якобы были очень добрыми и бережно относились к жизням своих солдат, в отличие от советских командиров, которые «забрасывали врага трупами».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила украинская пропагандистка Янина Соколовская, регулярно бывающая на российских ток-шоу, где отстаивает позицию официального Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я была маленькой и училась в школе, у меня была возможность читать и другие книжки, а не только те, что были в школе. Я читала воспоминания одного из фашистских генералов, или кого-то, который говорил, что они отменили какое-то наступление, потому что была плохая погода, и чтобы люди не погибли.

Я думала: «Боже, какой слабак, ему ведь дату поставили». А знаете, проклятые фашисты берегли своих людей, а наши классные красные командиры, маршалы Победы, уничтожали людей при форсировании Днепра, чтобы до определённой даты взять Киев. Сколько людей погибло? Сколько людей не родилось из-за этого? Это была просто катастрофа», – сказала Соколова.