Украинская пропаганда: вышки «Черноморнефтегаза» – военная цель, дальше будем бить по Севастополю

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Новости Украины

Украина нанесла удар по вышкам «Черноморнефтегаза», поскольку считает их собственностью, а также военными целями.

Так трактуют обстрел буровых установок крымской компании в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, бывший депутат Верховной рады, пропагандист Сергей Высоцкий в своем блоге отмечает, что на так называемых «вышках Бойко» находилось российское военное оборудование.

«Главная ценность этих платформ для России заключалась не в добыче газа. А именно в том, что эти вышки были милитаризированы. На них базировалось российское военное электронное оборудование, радарные комплексы и ПВО. Также оттуда, как из базы, осуществлял свою диверсионную деятельность спецназ морской пехоты РФ. Кроме того, большой радарный и магнитный засвет, который давали вышки, прикрывали корабли ЧФ РФ от нашего вооружения. Синхронное поражение вышек вместе с ударом по острову Змеиный – это мощная заявка Украины на отвержение российских военно-морских способностей от наших территориальных вод. Если мы будем способны на отвоевание Херсонской области и получим необходимое дальнобойное оружие, будем иметь шансы добить до Севастопольской бухты. Следовательно, задать вопрос самого существования Черноморского флота РФ», – пишет Высоцкий.

Украинский грантоед Михаил Гончар в своем блоге раскрывает специфику установленного на платформах оборудования:

«На них были установлены РЛС типа «Нева», позволяющие контролировать надводное и воздушное пространство между Крымом и Одесской областью. А еще установили гидроакустические системы, позволяющие «видеть» подводное пространство».

Бывший глава фейкового представительства президента Украины в Крыму Борис Бабин считает вышки «законной целью» Украины и надеется, что с их поражением подача газа на полуострова прекратится:

«Платформа «Таврида» является законной военной целью, поскольку на ней находился вооруженный российский гарнизон, находилась активно работающая станция радиоэлектронной борьбы и было развернуто российское ПВО».

Беглый крымский экономист Андрей Клименко в эфире «Радио НВ» заявил, что удары по вышкам заставят силы Черноморского флота опасаться поражения кораблей ракетами, которые Украина получает от НАТО.

«Они будут держаться ближе к Севастополю и переживать, чтобы у украинской стороны не оказались ракеты, береговые ракетные комплексы с дальностью 300 и больше километров. Потому что ровно 300 километров от Одессы до Севастополя – главной военной базы Черноморского флота. Если у нас такие ракеты появятся, что у них не будет другого выхода, кроме того, чтобы передислоцировать основные ударные силы Черноморского флота или в Феодосию, или в Новороссийск. И это будет для них поражение».