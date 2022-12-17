Украинская пропаганда запустила байку про зомби из «Азова» в Мариуполе

Русские бойцы, зашедшие в Мариуполь, приходили в подвалы к мирным жителям и жаловались им на боевиков.

Об этом в эфире «Радио НВ» рассказала главный редактор проукраинского пропагандистского сайта 0629 Анна Мурлыкина, покинувшая Мариуполь уже на второй день начала СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий привёл в пример одну из статей пропагандистки, где исследовался «неприятный феномен».

«Каким образом российской пропаганде удалось убедить часть мариупольцев в том, что то, что сейчас случилось с городом – это «азовцы», то, что было в 2014-2015 году – это «азовцы» сделали? Какие вы сделали выводы, исследуя эту тему?» – спросил радиоведущий.

«У меня так и не нашлось окончательного ответа. Единственное, что я поняла, это то, что люди, которые верят в Россию, они в неё верят, как в Бога, это часть религии, не требующей каких-то доказательства. Россия просто использовала миф об «Азове», который сама же и создавала, начиная с 2014 года. Что больше всего пугало Россию именно в «Азове» и сейчас пугает? Мотивированность. Я общалась с одной женщиной, её интервью не вошло в тот материал, она уезжала уже в конце апреля, и некоторое время находилась под оккупацией. Она рассказала, что когда зашли русские, они начали проверять подвалы и первое, что они спрашивали, есть ли «азовцы», есть ли родственники «азовцев», а потом делились своими впечатлениями. Они говорили: «Эти «азовцы» – зомби! Мы их убиваем, а они встают, мы их убиваем, а они встают». То есть, понимаете, они реально создали миф, и этот миф упал на очень подготовленную почву, которые они сами своей пропагандой последние годы и готовили. Мне кажется, ни в одном городе Украины не было такого совпадения, чтобы можно было использовать какую-то выдумку для того, чтобы переложить ответственность. Поэтому именно в Мариуполе это и удалось», – рассказала Мурлыкина.