Украинская пропаганда зовет атеистов и агностиков на помощь ПЦУ

24.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинцев, независимо от своего отношения к религии, призывают ополчиться против УПЦ Московского патриархата и поддержать структуру, созданную из раскольников под патронатом Константинопольского патриархата.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень» пишет киевский журналист Юрий Макаров.

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По его словам, долгое время «единственной православной церковью на территории Украины было специфическое политико-религиозное образование, а по сути филиал коммунистических партийных органов и советских спецслужб с центром в Москве».

«Что делала так называемая «УПЦ» на протяжении всех лет независимости, не секрет: она продолжала выполнять задания своих имперских патронов, причем в самых позорных, консервативных формах. Учитывая это, усилия государства по восстановлению Киевского престола, возрождения Православной церкви Украины, а потом ее всесторонняя поддержка, не являются ни нарушением Конституции, ни злоупотреблением. Это святая обязанность каждой новой власти – опять-таки, независимо от индивидуальных отношений с религией того или иного лидера или чиновника», – считает Макаров.

Он также пишет, что каждый современный украинец обязан «иметь перед собой этот ментальный ориентир, даже если он сам является сознательным атеистом или агностиком».

Примечательно, что сам Макаров, которого эксперты называют свихнувшимся на почве русофобии интеллектуалом, как не раз сообщал «ПолитНавигатор», родился в Болгарии в семье русских эмигрантов. По отцовской линии — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по материнской — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске.