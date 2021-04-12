Украинская пропагандистка пожаловалась на «кибератаку из РФ»

12.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Надвигается русская буря» – именно такой «информационной психологической атаке» из РФ подвергаются заукраинские пропагандисты.

Об этом у себя в Facebook написала экс-глава SMM-отдела проекта «Крым.Реалии» (дочерний проект украинского офиса «Радио Свобода», финансируемый государственными структурами США) Елена Дуб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она обратилась к коллегам, которые работают с крымской и донецкой темой, с жалобой на «цифровую» психологическую атаку из России».

По её словам, в течение часа к ней поступили:

«- СМС с текстом «скоро сапогами пройдусь по твоей семье» и «ку-ку, это Рокот, надвигается русская буря», сначала я вообще подумала, что в контексте последних новостей это пошла волна запугивания населения, но нет;

– с десяток звонков на частный номер мобильного с разных номеров;

– один звонок в вайбер. И один уже в телеграмм, и один в воцап;

– одновременно со всем выше – сообщение от анонимов в телеграмм «какое вам дело к Крыму», «какую страну просрали» и еще несколько с матом в тексте «Алёна, зачем лезешь в Российской Крым»

– одновременно телеграмм прислал штук 8 уведомлений с кодами для входа;

– одновременно (!) Пришла пачка СМС с разных русских сервисов с кодами верификации;

– пишут в телеграм до сих пор».

Она добавила, что сначала очень испугалась, но потом обратилась к своему знакомому «эксперту и тренеру Лаборатории цифровой безопасности» Антону Кушниру, который, изучив скрины, расширил меры безопасности и заверил, что взломов не было.

«Осталось теперь перетерпеть, пока у подрядчика с РФ закончится срок выполнения заказа. Что, я думаю, это было: ломают меня не впервые, а вот кошмарят – для меня это новые ощущения. Очень неприятно», – пожаловалась Дуб.

«Интересно, что я уже почти полгода не работаю вплотную с темой Крыма, не работаю на «свободе», в «кымреалияx». Напомню, что я руководила там отделом соцсетей. Но страдаю и в дальнейшем (уж пусть ломали бы их важных персон, а не меня). Атака 100% из-за «Крим РеалIi», потому что не одно из сообщений прямо так и об этом говорит», – заключила пропагандистка.

Отметим, уроженка Львова Елена Дуб была сотрудницей иноагента «Крым. Реалии» с 2015 по 2020 год.

«В запрещённой на Украине социальной сети «ВКонтакте» состоит в 5 сообществах по SMM, группе посольства США на Украине, и, вы не поверите, в целом ряде юмористических групп на тему «Крым – це Украина»))) В кругу ее друзей участники леворадикальных укросообществ, а также агентура СБУ – Костик Грибов. Спросить, какое собачье дело журналистке из Галичины до российского Крыма, можно у Олены по номеру +380683400333 или @olenadub», – представил медийщицу Telegram-канал «Рокот».

Кроме того, участницу массы грантовых проектов Елену Дуб ещё называют «соучредителем сообщества «SMM Talks for NGO & Media», объединяющей digital-специалистов украинских НПО и СМИ. Входит в сеть Digital Communications Network, а также «тренеркой» для общественных организаций и редакций Украины, Беларуси, Латвии».