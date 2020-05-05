05.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинская провинция вышла из подчинения и плевала на Зеленского – эксперт


Президент Владимир Зеленский не контролирует большую часть Украины, подконтрольным ему остаётся только властный треугольник в Киеве – парламент, Кабмин и Офис.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная проблема Зеленского в том, что он пытается контролировать треугольник между Верховной радой, Кабинетом министров и Офисом президента, но совсем не контролирует, например, регионы. Посмотрите на губернаторов – это же самые слабые главы администраций за всю историю Украины.

Их ни во что не ставят местные элиты, роль мэра – областного города или местных князьков намного больше, чем роль главы обладминистрации, и с ними, кстати, иногда просто ведут себя по-хамски, как это происходит в Одессе или в Харькове. Их попросту игнорируют, как это происходит в большинстве регионов Украины», – заявил эксперт.

«Возможно, только в двух-трёх регионах есть действительно сильные губернаторы, а так, в основном, это люди, которые попросту занимают своё кресло, которые просто доносят информацию от Офиса президента к местным элитам, и не более.

Они даже не модераторы процесса, они не влияют на эти процессы. Именно в этом и есть главная проблема Зеленского. Зеленский не контролирует большую часть Украины, он контролирует только властный треугольник в Киеве», – добавил Бондаренко.

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