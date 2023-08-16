Украинская провокация или китайская просьба? Из Одессы вышло судно под флагом Гонконга

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Из Одесского порта впервые после выхода России из так называемой зерновой сделки вышло иностранное судно.

Известно, что судно Joseph Schulte идет под флагом Гонконга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На Украине уверяют, что судно идет загруженное контейнерами с продовольствием.

«Стратегия Зеленского сейчас, которую он предлагает судовладельцам: Ппросто игнорируйте Россию и возите украинское зерно. Россия не осмелится блокировать ваши суда. А если осмелится, мы ее обвиним в пиратстве». Зеленский предпочитает второй вариант, именно для этого он и дал приказ атаковать российский танкер», – комментирует ситуацию политолог Сергей Марков.

При этом военный тг-канал Readovka, ссылаясь на свой источник, утверждает, что судно идет пустым, а о его выходе из Одессы Россию предварительно попросили в Гонконге.

«Судно было выпущено по запросу гонконгского МИД по предварительной договоренности. Киев к ним не имеет никакого отношения. За счет этого корабля, идущего по распиаренным «новым черноморским маршрутам», Украина совершает провокацию, осознанно привлекая к нему внимание русских военных. Расчет простой — когда была разорвана зерновая сделка, наше Минобороны выступило с заявлением, что отныне любое судно, вышедшее из украинских черноморских портов, становится законной военной целью. И вот, под заявления о русской опасности на этих «маршрутах жизни» одесская гавань выпускает иностранный корабль, везущий еду, очевидно, предполагая, что наши военные, отвечая за свои слова, его утопят. Но, как сообщает наш источник, в профильных ведомствах все в курсе, что судно пустое, и роль, данная ему в этом спектакле, также известна», – отмечается в публикации.

Обозреватель Сергей Мардан считает, что «отдельные (а не массированные) удары по Одесскому морскому порту, также Измаилу и Рени, ничего не решат и вопрос «зерновой сделки» не закроют».

«Так же ничего не могла решить крайне осторожная демонстрация с задержание и досмотром сухогруза под флагом Палау. Нужно было судно конфисковывать и буксировать в Севастополь. В свою очередь Украина поднимает ставки. Контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE» вышел из одесской гавани, следует на Босфор. Корабль везет более 30 тысяч тонн груза (2 114 контейнеров). У ВС РФ выбор очень невелик. Судно можно потопить. Судно можно задержать и конфисковать. Судно можно «не заметить. Все три варианта хорошими назвать нельзя. По крайней мере, в той логике, которой следует Россия в конфликте. Формат «СВО», который мы изначально для себя определили, был немедленно использован против нас. Полтора года армия связана им по рукам и ногам. Почему порт Одесса полностью не заминирован – это отдельный вопрос», – резюмирует Мардан.

Каким образом Россия может заминировать порт Одессы из-за угрозы поражения своих кораблей, он не уточнил.

А вот покинувший Украину киевский политолог Михаил Чаплыга высказывает иное мнение и считает, что «началась эвакуация кораблей, что зависли в Одессе с начала войны».

«Для эвакуации иностранных суден был создан специальный «коридор исхода». Скорей всего, скоро откроют «коридор исхода» для иностранных самолетов, что собой прикрывали аэропорты… Ну и вишенка… Государство упорно пытается продать Белгород-Днестровский порт… во время войны, но пока не может, видимо «кредиторы хотят на шару забрать…», – отмечает Чаплыга.

Военкор Юрий Котенок обращает внимание, что именно это гонконгское судно фигурировало на днях в опубликованном в сети документе, который был представлен как официальная просьба китайского МИДа.

«Пекин якобы информировал Москву, что контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE» покинет Одессу 11 августа и просил принять меры по обеспечению его безопасного прохода через акваторию Черного моря. Ряд специалистов (в т.ч. занимающихся Китаем) тогда выразили сомнение в подлинности документа», – добавил Котенок.

Эксперт патронируемой украинскими спецслужбами группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в свою очередь пытается спровоцировать Россию.

«Из порта Одессы по временному коридору, вышло первое судно – контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE». Судно идёт под флагом Гонконга. Для лишехромосомных дятлов напоминание, Гонконг – это особый район Китая. Ваши действия? Или только с Палау смелые?», – задается провокационным вопросом Коваленко.