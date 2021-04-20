Украинская провокация неожиданно нарвалась на жесткий ответ руководства ПАСЕ

20.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс выгнал депутата Верховной рады, члена украинской делегации Алексея Гончаренко из сессионного зала из-за непристойного поведения в стенах европейской организации.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», нервы Дамса не выдержали после того, как он несколько раз попросил Гончаренко остановиться.

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Инцидент произошел вслед за тем, как украинский депутат достал флаг и стал требовать, чтобы на него посмотрели, так как он был обстрелян «российскими войсками».

Это просто невероятно! Отключите у него микрофон. Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление. Пожалуйста, сядьте или покиньте зал… Это последний раз, когда происходит подобный инцидент с вашим участием под моим председательством. Я буду очень жестко реагировать на подобные ситуации, потому что вы уже не первый раз вытворяете такое в крайне неприемлемой манере», – возмутился Дамс и не дал договорить Гончаренко.

Сам Гончаренко в своем блоге заявил, что все дело в том, что председатель ПАСЕ предвзято относится к Украине и продал совесть за «русские сребренники».

«Президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что я показал простреленный флаг Украины с фронта в Донбассе! Во время сегодняшней сессии ПАСЕ шло обсуждение стратегических приоритетов Ассамблеи. Я решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе. И это в то время когда в Европе, на востоке Украины продолжается война!

Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! Вы все можете увидеть на видео. Госпожа Меркель во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ – это «совесть Европы». За сколько же русских сребренников продали эту совесть?», – написал Гончаренко.

До этого на том же заседании ПАСЕ он терроризировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, требуя назвать президента России Владимира Путина «убийцей».

«Уважаемая Госпожа Федеральный канцлер, у меня вопрос, на который я бы хотел получить ответ. Однозначный ответ – да или нет. Путин – убийца? Большое спасибо», – задал ей вопрос Гончаренко.

«Что касается Владимира Путина, я скажу это своими словами. Когда речь идет о критике в его отношении, то я его тоже критикую. В том числе в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что я считаю неприемлемым в плане прав человека в России. Я поднимала тему дела Навального, но я могла бы поднимать множество других вопросов, связанных с правами человека в диалоге с Россией», – ушла от ответа Меркель.

Сегодняшняя реакция председателя ПАСЕ на истерику Гончаренко, по мнению советника главы ЛНР, представителя республики на переговорах по Донбассу в Минске Родиона Мирошник, свидетельствует об общей усталости Европы от Украины.

«Только мне кажется, что от представлений безумных представителей Украины устали «не только все, но и даже те кто с ними вынужден сталкиваться», – написал Мирошник в своем блоге.

«В ПАСЕ точно уверены, что именно такие персонажи должны быть членами парламентских делегаций? А если он их завтра в знак протеста коктейлями Молотова забросает?», – прокомментировала поведение Гончаренко в своем блоге журналист Юлия Витязева.

Отреагировали на выходку украинского депутата и российские политики.

«Очередная клоунада в зале заседаний ПАСЕ еще одного «потомка атлантов», от которых древняя Украина, как всем известно в Киеве, унаследовала жовто-блакитный прапор. Следующий раз сей персонаж наверняка притащит копию трезубца, подаренного древним украинцам самим Посейдоном», – написал на своей странице в соцсети сенатор Алексей Пушков.

«После череды его оскорбительных и пафосных выходок на цивилизованной площадке Совета Европы лучшим вариантом было бы отозвать хама, который даже не научился нормально себя вести в обществе дипломатов. Такой пример послужит уроком для остальных людей, желающих превратить международное право и общение в аттракцион оскорблений и глупостей», – поддержала главу ПАСЕ депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Узнавший новость об удалении Гончаренко на заседании Госдумы спикер российского парламента Вячеслав Володин предположил, что это может свидетельствовать об изменении политики Европы в отношении России.

«Может быть, это случайность, а, может, все-таки, что-то меняется в нашей Европе? Хотя, сложно говорить об этом», – предположил Володин.