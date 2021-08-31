Украинская ПВО не в состоянии достать русские самолеты

31.08.2021 10:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не может защитить свои границы с воздуха, поэтому российская авиация может свободно летать над ее территорией.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, украинские радиолокационные станции видят воздушные цели, но на этом все заканчивается.

«Два года мы говорили про море. Сейчас понапринимали про море – корветы и так далее. С небом точно такая же история абсолютно. Она не решается ни от президента, ни от того, что кто-то что-то сказал или дал денег. Это история, на которую нужны десятки миллиардов гривен и десяток лет, наверное. Это реалии вооруженных сил», – сказал эксперт.

«Это наши реалии, такие, что у нас русские могут залететь из Курска, пролететь над Конотопом и через Чернигов вернуться. В идеальных условиях мы их увидим, у нас есть модернизированные РЛС, хорошие, которые видят за много километров «Орланы» и другие беспилотники на средних и больших высотах. Но мы не можем иметь силы силы и средства, чтобы перекрыть всю эту огромную границу», – заявил Чмут.