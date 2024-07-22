Украинская ПВО оказалась в глубоком кризисе

Российская армия пользуется дефицитом систем ПВО у противника, и проводит разведку неуничтоженных энергообъектов.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у нас подготовленная защита с помощью систем ПВО? Проблематично. Почему? Удар по Киеву показал, что ПВО у нас в кризисном состоянии . Какой-то кризис у нас. Что-то происходит. Происходит это из-за недостатка зенитно-управляемых ракет, то есть недостатка средств огневого поражения в зенитно-ракетных войсках. Или радиолокационное, радиотехнические войска не сработали», – сказал Стариков.

«Вчера ночью дроны залетели под Киев, покружили, и улетели на Беларусь. А вот я вам сейчас скажу страшную вещь. Инсайд. Ситуация такая, вот я анализировал, почему они улетели, а удар не нанесли. Посоветовался своими старшими товарищами.

Они мне говорят, это была разведка боем, выявляли наши системы ПВО, где разработаны фазированные решетки, где находится этот, все выявляли. А потом ушли через Беларусь. А там находится Вышгород, Киевская ГРЭС. И возможны удары по всяким генерирующим станциям, которые ещё не уничтожены» – подытожил полковник.