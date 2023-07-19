Украинская ПВО сбивает только списанные ракеты, остальные идут в цель – военный эксперт

Владимир Гладков .  
19.07.2023 23:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 494
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Уничтоженные российские ракеты и дроны, о которых рапортует украинская пропаганда – это отвлекающие вражескую ПВО удары для дальнейших точных и серьёзных попаданий.

Об этом на канале партии «СР За Правду» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уничтоженные российские ракеты и дроны, о которых рапортует украинская пропаганда – это отвлекающие вражескую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы уже давно сменили тактику налётов. Очень часто в налётах используются отвлекающие беспилотники, либо крылатые ракеты, которые подлежат списанию и практически призванные решать задачу отвлечь на себя системы ПВО противника. То есть, когда противник от комплексов IRIS-T, NASAMS или каких-то других систем использует для уничтожения ракет, которые мы бы использовали в качестве мишени на полигонах. Такая же история и с БПЛА.

Поэтому, когда нам рассказывают, сколько там чего сбили, это большой вопрос, что сбили – может быть, мы как раз и хотели, чтобы именно эти цели были уничтожены противником. И пока противник ведёт огонь, потом осуществляет перезаряжание, в этот момент уже идут реальные боевые серьёзные крылатые ракеты, либо дроны, которые действительно поражают цели со стопроцентной вероятностью – как правило, эта тактика у нас оправдывает себя», – сказал эксперт.

Он привёл примеры эффективного использования данного подхода.

«Вот, в Одессе был уничтожен завод по сборке этих беспилотников, пункт управления, откуда осуществлялось непосредственно наведение этих беспилотников на Крымский мост, и между Одессой и Николаевом был уничтожен достаточно большой топливный терминал. Там находилось 70 тысяч тонн топлива, это огромные ресурсы, предназначенные для украинской армии.

Это нефтехранилище было взорвано, и там возник сильнейший пожар, и, собственно говоря, всё горючее было уничтожено. Оно просто физически выгорело. И таким образом поставленная задача была выполнена.

Но я бы хотел сказать, что Минобороны говорило о первом ударе возмездия. Раз это был первый, значит за ним должны последовать и другие, мы просто не сообщаем и не говорим, когда они будут – и по каким объектам будут наноситься», – объяснил Кнутов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть