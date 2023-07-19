Украинская ПВО сбивает только списанные ракеты, остальные идут в цель – военный эксперт

Уничтоженные российские ракеты и дроны, о которых рапортует украинская пропаганда – это отвлекающие вражескую ПВО удары для дальнейших точных и серьёзных попаданий.

Об этом на канале партии «СР За Правду» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже давно сменили тактику налётов. Очень часто в налётах используются отвлекающие беспилотники, либо крылатые ракеты, которые подлежат списанию и практически призванные решать задачу отвлечь на себя системы ПВО противника. То есть, когда противник от комплексов IRIS-T, NASAMS или каких-то других систем использует для уничтожения ракет, которые мы бы использовали в качестве мишени на полигонах. Такая же история и с БПЛА. Поэтому, когда нам рассказывают, сколько там чего сбили, это большой вопрос, что сбили – может быть, мы как раз и хотели, чтобы именно эти цели были уничтожены противником. И пока противник ведёт огонь, потом осуществляет перезаряжание, в этот момент уже идут реальные боевые серьёзные крылатые ракеты, либо дроны, которые действительно поражают цели со стопроцентной вероятностью – как правило, эта тактика у нас оправдывает себя», – сказал эксперт.

Он привёл примеры эффективного использования данного подхода.

«Вот, в Одессе был уничтожен завод по сборке этих беспилотников, пункт управления, откуда осуществлялось непосредственно наведение этих беспилотников на Крымский мост, и между Одессой и Николаевом был уничтожен достаточно большой топливный терминал. Там находилось 70 тысяч тонн топлива, это огромные ресурсы, предназначенные для украинской армии. Это нефтехранилище было взорвано, и там возник сильнейший пожар, и, собственно говоря, всё горючее было уничтожено. Оно просто физически выгорело. И таким образом поставленная задача была выполнена. Но я бы хотел сказать, что Минобороны говорило о первом ударе возмездия. Раз это был первый, значит за ним должны последовать и другие, мы просто не сообщаем и не говорим, когда они будут – и по каким объектам будут наноситься», – объяснил Кнутов.