Украинская ПВО ударила по мосту в Киеве

10.10.2022  13:04 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Удар по пешеходному мосту в Киеве – это, скорее всего, криворукая работа украинской ПВО

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».

Удар по пешеходному мосту в Киеве – это, скорее всего, криворукая работа украинской ПВО...

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«Покадровый просмотр видеозаписи момента удара по пешеходному мосту Кличко в Киеве даёт понять, что это точно не крылатая ракета», – отмечается в публикации.

«Сам прилетевший объект слишком тонкий, что дает право предполагать о попадании в мост либо зенитной ракеты от украинской ПВО, либо управляемой ракеты 9М542 от РСЗО «Торнадо-С». Более вероятен первый вариант, так как украинская ПВО зачастую поражает собственные города, а о применении российскими военными РСЗО на киевском направлении не сообщалось», – отмечает «Военный осведомитель».

При этом очевидцы сообщают, что сам мост получил небольшие повреждения, но устоял. При этом ракета взорвалась при ударе о землю под мостом.

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