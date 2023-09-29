Украинская ракета еще раз ударила по Молдове

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В Новоаненском районе Молдовы были обнаружены и обезврежены обломки второй украинской ракеты С-300, взорвавшейся в небе 25 сентября.

Первая ракета упала вблизи села Кицканы на правом берегу Днестра, находящегося под контролем Приднестровья.

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Вечером 27 сентября появилась информация об обнаружении неопознанных фрагментов в Гырбовецком озере вблизи села Фарладаны Новоаненского района Молдовы.

Место происшествия было экстренно оцеплено, туда была направлена технико-взрывная группа МВД Молдовы.

На место выехал министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос, бригады сапёров, карабинеров и пограничной полиции. Гидротехники приступили к откачке воды из озера, чтобы облегчить работу сапёрам. Уточнили, что опасности для местных жителей нет, ближайшие дома в сёлах Гырбовец и Фарладаны находятся на расстоянии 1 км от места обнаружения обломков.

Вскоре остатки ракеты были успешно взорваны специалистами-сапёрами из подразделения Bombteh Национальной полиции Молдовы. Установлено, что речь идёт о воздушной ракете, но о её происхождении пока официально не сообщается.

Отметим, что обломки двух ракет упали на расстоянии 20 км друг от друга. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя вблизи находится целый ряд населённых пунктов, в том числе города Тирасполь и Бендеры.